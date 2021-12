Life

Κορονοϊός: θετικός ο Λάκης Λαζόπουλος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η ανακοίνωση του Λάκη Λαζόπουλου αφού βρέθηκε θετικός στον κορονοϊός.

Ότι διαγνώστηκε θετικός στον κορονοϊό ανακοίνωσε ο Λάκης Λαζόπουλος, μέσα από το λογαριασμό του στο instagram.

Ο καλλιτέχνης έκανε ένα story «προβλέποντας» ότι, μέχρι τις 3 Ιανουαρίου θα έχουμε κολλήσει όλοι.

«Γειά σας. Αφού ενημέρωσα όσους συνάντησα τις 2 τελευταίες ημέρες ενημερώνω κι εσάς ότι βρέθηκα θετικός στον κορονοϊό! Ευτυχώς με ήπια συμπτώματα! Περαστικά σε όλες και σε όλους!!! Μέχρι τις 3 Ιανουαρίου μπορεί να έχουμε προλάβει να κολλήσουμε όλοι!!», έγραψε ο Λάκης Λαζόπουλος.

Ειδήσεις σήμερα:

Premier League: Η Λίβερπουλ έχασε…. τα άχαστα και η Λέστερ την τιμώρησε

Κορονοϊός - Μετάλλαξη Όμικρον: Νέα μέτρα πριν από την Πρωτοχρονιά

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη