Δακουράς: ο Στάθης Παναγιωτόπουλος λέει ότι δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για τα ροζ βίντεο

Τι λέει ο συνήγορος του παρουσιαστή για τις εξελίξεις στην πολύκροτη υπόθεση. Πως εξηγεί την συμπεριφορά του πελάτη του και τι αναφέρει για την αναπαραγωγή των βίντεο.

«Στην δουλειά μας, όταν υπερασπιζόμαστε έναν κατηγορούμενο που έχει ομολογήσει την πράξη του, νιώθουμε και εμείς ένα "σφίξιμο". Όταν η πράξη έχει μια απαξία, επίσης την νιώθουμε. Ωστόσο το καθήκον της υπεράσπισης έχει συγκεκριμένο ρόλο», είπε στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», ο Γιώργος Δακουράς, συνήγορος του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Όπως είπε, ερωτηθείς σχετικά, «δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω ή να συνδέσω διάφορα δημοσιεύματα που ακόμη δεν έχουν συσχετιστεί με την υπόθεση».

«Επειδή έχει και μια ιδιαίτερη ποινική αξία, έχει κατηγορηματικά αποκλειστεί το ενδεχόμενο να υπάρχει οικονομικό κίνητρο πίσω τις πράξεις του, αυτή είναι η διαβεβαίωση που έχω και αυτό προκύπτει και από την μέχρι τώρα έρευνα, που περιμένουμε να τελειώσει. Έχει ζητήσει και ο ίδιος να ανοιχτούν οι λογαριασμοί του. Αυτό είναι και το κριτήριο, βάσει της νομολογίας, για να κριθεί ως κακούργημα η πράξη του. Κάθε πράξη που ελέγχεται από την Δικαιοσύνη κρίνεται με βάση το ισχύον ή το προηγούμενο Δίκαιο και όχι με τυχόν μελλοντικές μετατροπές του», επεσήμανε ο συνήγορος του Στάθη Παναγιωτόπουλου.

Ερωτηθείς για τα κίνητρα των πράξεων του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ο συνήγορος του Σαπάντησε πως «πρόκειται για μια συγκεκριμένη περίοδο της ζωής του με παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, που μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο άλλης επιστήμης και όχι της νομικής»

«Η αναπαραγωγή μπορεί να γίνεται οποιοδήποτε και για οποιονδήποτε λόγο», είπε σχετικώς με την ευρύτερη έκθεση των γυναικών που έχουν καταγραφεί στα εν λόγω βίντεο που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο.

