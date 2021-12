Πολιτισμός

Αίγυπτος: Αποκαλύφθηκε το πρόσωπο του φαραώ Αμενχοτέπ Ι (βίντεο)

Μυστικά αιώνων αποκάλυψε η μούμια του φαραώ που «αποκρυπτογραφήθηκε» 140 χρόνια μετά την ανακάλυψή της.

Το πρόσωπο του φαραώ Αμενχοτέπ Ι, ο οποίος βασίλεψε στην Αίγυπτο από το 1525 έως το 1504 π.Χ. ήρθε στο φως, χάρη στην τεχνολογία.

Η μούμια του Αμενχοτέπ Ι είχε βρεθεί πριν από 140 χρόνια απέναντι από το Λουξόρ, στο Ντέιρ αλ Μπαχάρι, όμως οι αρχαιολόγοι, θέλοντας να διατηρήσουν το πανέμορφο νεκρικό προσωπείο και τους επιδέσμους με τους οποίους είχε τυλιχθεί η σορός, απέφυγαν να την ανοίξουν.

Πλέον, τα μυστικά της αποκαλύφθηκαν μέσω αξονικής τομογραφίας. Η δρ Σαχάρ Σαλεέμ, καθηγήτρια Ακτινολογίας στο Πανεπιστήμιο του Καΐρου και συντάκτρια της μελέτης που δημοσιεύθηκε στην επιστημονική επιθεώρηση Frontiers in Medicine, απέδειξε ότι ο Αμενχοτέπ Ι απεβίωσε σε ηλικία 35 ετών.

«Είχε ύψος περίπου 169 εκατοστά και τα δόντια του ήταν σε καλή κατάσταση. Επίσης, φορούσε περίπου τριάντα φυλαχτά και ένα περίτεχνο χρυσό ζωνάρι με ολόχρυσες χάντρες. Ο φαραώ πρέπει να έμοιαζε στον πατέρα του. Είχε στενό πιγούνι, μικρή, στενή μύτη και κατσαρά μαλλιά, ενώ τα δόντια στην άνω γνάθο ήταν κάπως πεταχτά», δήλωσε η δρ Σαλεέμ.

Δεν διαπιστώθηκαν θανατηφόρα τραύματα ή δυσμορφία στο σώμα, υπήρξαν ωστόσο, μεταθανάτιες κακώσεις που πιθανότατα προκλήθηκαν από ληστές που προσπάθησαν να συλήσουν τον τάφο του.

Η μούμια δίνει, ταυτόχρονα, στους επιστήμονες πληροφορίες για τη διαδικασία μουμιοποίησης της περιόδου, αφού πρόκειται για τον πρώτο φαραώ που βρέθηκε με διπλωμένα τα χέρια στο στήθος του και χωρίς να του έχει αφαιρεθεί ο εγκέφαλος, κάτι που ήταν σπάνιο.

Η δρ Σαλεέμ υπογράμμισε, επίσης ότι, η ύπαρξη κοσμημάτων και φυλαχτών διαψεύδει τις θεωρίες σύμφωνα με τις οποίες οι ιερείς τα αφαιρούσαν προκειμένου να τα δώσουν στους επόμενους φαραώ.

Αιγυπτιολόγοι εκτιμούν, με βάση την αποκωδικοποίηση ιερογλυφικών και αναπαραστάσεων, ότι οι ιερείς της 21ης Δυναστείας, τον 11ο αιώνα π.Χ., ήταν οι πρώτοι που ξετύλιξαν τη μούμια προκειμένου να περιποιηθούν τις βλάβες που είχαν προκαλέσει οι τυμβωρύχοι και να επαναφέρουν τη λάμψη της.

