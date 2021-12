Κοινωνία

Άνω Λιόσια: Σφαίρα τρύπησε το κάγκελο του μπαλκονιού της (βίντεο)

Κάτοικος Άνω Λιοσίων περιγράφει τη στιγμή που η σφαίρα «έσκασε» στο μπαλκόνι της και την αντίδραση αστυνομικού.

Στο κάγκελο του μπαλκονιού της Νεκταρίας Μπάρτζου, στα Άνω Λιόσια έσκασε αδέσποτη σφαίρα το απόγευμα της Πέμπτης, όπως καταγγέλλει.

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», η ίδια περιέγραψε πως η σφαίρα σφηνώθηκε στο κάγκελό του μπαλκονιού της, λεπτά αφού βγήκε να το στολίσει.

Έκανε λόγο για συνηθισμένα σκηνικά στην περιοχή, όπου συνεχώς βρίσκονται σφαίρες σε αυτοκίνητα, ταράτσες, ακόμα και μέσα στην πισίνα του κολυμβητηρίου, την ώρα που κολυμπούσε παιδί.

Όπως είπε η κ.Μπάρτζου, την Πέμπτη γινόταν το πάρτι με τους πυροβολισμούς στην περιοχή.

Κατέληξε πως, δεν κάλεσε την Αστυνομία, αφού μίλησε με αστυνομικό που της είπε: «Μην μπείτε στη διαδικασία να καλέσετε την Αστυνομία, φέρετε τα κανάλια».

