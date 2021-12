Πολιτική

Πλεύρης – Πολάκης: Κόντρα για τα εμβόλια κατά του κορονοϊού

Η ανάρτηση Πολάκη που υποστηρίζει ότι τα εμβόλια δεν καλύπτουν την παραλλαγή Όμικρον, προκάλεσε την οργισμένη αντίδραση του Υπουργού Υγείας.

Ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλέυρης, σε γραπτή του δήλωση αναφέρει ότι «Ντροπή προκαλεί η διασπορά ψευδών ειδήσεων από τον πρώην Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ ότι δήθεν τα εμβόλια δεν καλύπτουν την μετάλλαξη “Όμικρον”, καλώντας τον κόσμο ουσιαστικά να μην εμβολιαστεί»

Και συνεχίζει ο κ. Πλεύρης, «Ο Αλέξης Τσίπρας για μία ακόμη φορά σιωπά. Όχι απλά ανέχεται, αλλά παροτρύνει και καλύπτει τον πρώην υπουργό του. Τελικά, η συμβολή του ΣΥΡΙΖΑ στην καταπολέμηση της πανδημίας εκφράζεται από τις αναρτήσεις του κ. Πολάκη».

Νωρίτερα ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Υγείας του ΣΥΡΙΖΑ, Παύλος Πολάκης, σε ανάρτηση του στο Facebook είχε αναφέρει μεταξύ άλλων απευθυνόμενος στην Κυβέρνηση, «Ποντάρατε όλη την αντιμετώπιση ΜΟΝΟ στον εμβολιασμό. Αλλά ήρθαν οι μεταλλάξεις και το αφήγημα καταστράφηκε.

Ευτυχώς η Όμικρον ,που δεν την πιάνουν τα εμβόλια ,(ετοιμάζονται καινούργια που θα είναι έτοιμα τον Απρίλιο) είναι πιο ήπια όπως φαίνεται από τις μελέτες στις χώρες που έχει εξαπλωθεί».

