Κοινωνία

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: “Μαϊμού” γιατρός πουλούσε... θεραπεία και κρεβάτια σε ΜΕΘ

Παρίστανε την αναισθησιολόγο και «διέθετε» εξειδικευμένη θεραπεία για πλήρη ίαση από τον κορονοϊό!

Θεραπεία για πλήρη ίαση από Covid-19 «πουλούσε» 47χρονη σε συγγενείς ασθενών, επικαλούμενη μάλιστα ότι είναι αναισθησιολόγος.

Αστυνομικοί του Τμήματος Προστασίας Περιουσιακών Δικαιωμάτων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης, έπειτα από έρευνα που διενήργησαν στο πλαίσιο κατεπείγουσας προκαταρκτικής εξέτασης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης, σχημάτισαν δικογραφία σε βάρος 47χρονης για εμπορία επιρροής- μεσάζοντες.

Ειδικότερα, όπως προέκυψε από την αστυνομική έρευνα, η 47χρονη, τον Νοέμβριο του τρέχοντος έτους, ήρθε σε τηλεφωνική επικοινωνία με αντρόγυνο, επικαλούμενη ψευδώς ότι είναι αναισθησιολόγος γιατρός και προφασιζόμενη αφενός ότι διαθέτει εξειδικευμένη φαρμακευτική αγωγή-θεραπεία για την πλήρη ίαση από Covid-19 και αφετέρου ότι διαθέτει γνωριμίες σε νοσοκομεία της πόλης για τη διάθεση κρεβατιού σε μονάδα εντατικής θεραπείας (ΜΕΘ), ζήτησε και πήρε 3000 ευρώ. Τα χρήματα ήταν η αμοιβή της για το κόστος της θεραπείας τόσο για τον πατέρα του άντρα όσο και για τον πατέρα της γυναίκας που νοσηλεύονταν σε νοσοκομεία της πόλης.

Η σχηματισθείσα δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης.

