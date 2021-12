Life

“Το Πρωινό”: ο Στάθης Παναγιωτόπουλος και η βόλτα με την σύζυγο του (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δημόσιο μήνυμα στήριξης του παρουσιαστή, λίγες ώρες μετά την απολογία του και την απόφαση να μείνει εκτός φυλακής μέχρι την διεξαγωγή της δίκης.

Αποκλειστικές εικόνες με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο και την σύζυγο του, να είναι πιασμένοι χέρι - χέρι και να έχουν βγάλει βόλτα τον σκύλο τους, γύρω στις 09:30 της Τετάρτης, μετέδωσε η εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1.

Λίγες ώρες μετά από την απολογία του και την απόφαση ανακριτικών και εισαγγελικών Αρχών να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους, μέχρι την εκδίκαση της υπόθεσης με την ανάρτηση στο διαδίκτυο των ροζ βίντεο με συντρόφους του, εν αγνοία τους, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος έκανε βόλτα με την σύζυγο του, η οποία κρατώντας τον από το χέρι, έστειλε και ένα μήνυμα προς όλους, πως είναι στο πλάι του και τον στηρίζει στην δικαστική διαμάχη με πρώην συντρόφους του, που ανακάλυψαν τους εαυτούς του σε ροζ βίντεο που κυκλοφορούν στο ίντερνετ, μετά από αναρτήσεις που έκανε ο παρουσιαστής, δίχως οι ίδιες να έχουν συναινέσει και να γνωρίζουν σχετικά με τις αναρτήσεις αυτές.

Όπως αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» η δημοσιογράφος Κέλλυ Χεινοπώρου, «στο σπίτι του, στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του, οι αστυνομικοί βρήκαν έναν φάκελο, με αρχειοθετημένα και ταξινομημένα αρχεία ερωτικού περιεχομένου, με ερωτικές συντρόφους του, τα οποία είχαν καταγραφεί τα τελευταία αρκετά χρόνια. Προφανώς σκοπίμως και για να αξιοποιηθούν υπέρ του στο δικαστήριο, ο Στάθης Παναγιωτόπουλος δεν προέβη στην διαγραφή αυτών των αρχείων, αν και είχε τον χρόνο και την άνεση, από την ημέρα που δημοσιοποιήθηκε η υπόθεση και οι καταγγελίες, μέχρι την σύλληψη του και την έρευνα στο σπίτι του».

Η δημοσιογράφος σημείωσε ακόμη πως οι Αρχές εξετάζουν δύο προφίλ, με τα χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούσε εκείνος στο όνομα των προφίλ με τα οποία αναρτήθηκαν τα ροζ βίντεο, σημειώνοντας ότι «το δεύτερο έχει ενεργοποιηθεί τον Οκτώβριο του 2019 και φαίνεται πως μέχρι πριν από λίγους μήνες ήταν ενεργά και τα δύο».

Μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο παιδικός φίλος και στενός συνεργάτης του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ραδιοφωνικός παραγωγός, Σωτήρης Βακάρος είπε, μεταξύ άλλων, πως ο Στάθης Παναγιωτόπουλος «έχει τιμωρηθεί ήδη από τον κόσμο, αυτό είναι σίγουρο, δεν νομίζω να πιστεύει κάποιος κάτι αντίθετο (…). Θα πρέπει αυτός με την στάση του να αποκαταστήσει την κατάσταση, κάτι που δεν γίνεται από την μία ημέρα στην άλλη. Καταστρέφονται καριέρες που χτίζονται χρόνια (…). Ο λόγος που έκανε όλα αυτά μπορεί να είναι παιδικά ή εφηβικά απωθημένα, μπορεί να ήταν κακό φεγγάρι, μπορεί να είναι μια διαστροφή (…). Εμείς σαν φίλοι του είμαστε εδώ να τον βοηθήσουμε αν μπορούμε (…). Δεν θα είναι άνετος να κυκλοφορήσει στην πόλη, γιατί η κοινωνική κατακραυγή δεν είναι εύκολο να αντιμετωπιστεί (…). Το πρώτο πράγμα που θα τον ρωτούσα θα ήταν “γιατί ρε;”».

Άλλος πρώην συνεργάτης του Στάθη Παναγιωτόπουλου, ήταν λάβρος εναντίον του, λέγοντας μεταξύ άλλων, «δεν μπορώ να συνεργαστώ με τον Στάθη Παναγιωτόπουλο. Θα μπορούσε να το πάθει η αδελφή μου αυτό το πράγμα. Είναι δυνατόν να εκμεταλλευθεί τις προσωπικές στιγμές; Γιατί; Για να βγάλει λεφτά; Εγώ θεωρώ απαράδεκτο να τον κοιτάξω πάλι στα μάτια. Δεν θέλω πάρε-δώσει με τέτοιους ανθρώπους, ακόμη και αν είχα ανάγκη δεν θα του ζητούσα βοήθεια».





Ειδήσεις σήμερα:

Φυσικό αέριο: Πτώση τιμών για πέμπτη ημέρα

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: Πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε τα 30000 κρούσματα