Επίδομα παιδιού: άνοιξε η πλατφόρμα για τις αιτήσεις

Ανοιχτή είναι από σήμερα η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το επίδομα παιδιού.

'Ανοιξε και πάλι σήμερα, 29 Δεκεμβρίου 2021, η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για την υποβολή αίτησης επιδόματος παιδιού έτους 2021, με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιανουαρίου 2022, όπως ανακοίνωσε η διοίκηση του Οργανισμού Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ).

Διευκρινίζεται ότι η πλατφόρμα είναι διαθέσιμη από σήμερα για τους δικαιούχους του επιδόματος που δεν έχουν ακόμη υποβάλει αίτηση Α21 για το έτος 2021 και για όσους πολίτες ξεκίνησαν τη δημιουργία αίτησης Α21, αλλά δεν έκαναν οριστική υποβολή της.

Οι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού μπορούν να υποβάλουν την αίτηση Α21 ΕΔΩ , μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2022.

Μετά τις 15 Ιανουαρίου 2022, η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αίτησης Α21 θα κλείσει οριστικά και δεν θα είναι πλέον δυνατή η υποβολή αίτησης για το έτος 2021.

