Υγεία - Περιβάλλον

Δήμος Αθηναίων: Δωρεάν rapid test με τηλεφωνικό ραντεβού

Δείτε αναλυτικά τις οδηγίες για το που και πως μπορείτε να κάνετε δωρεάν rapid test.

Σε όλες τις δημοτικές δομές υγείας του δήμου Αθηναίων επεκτείνεται, μετά τη συνεργασία των δημοτικών ιατρείων με τον ΕΟΔΥ και το υπουργείο Υγείας, η διενέργεια δωρεάν rapid test κατά του κορονοϊού. Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, με αυτόν τον τρόπο, οι Λέσχες Φιλίας παύουν να λειτουργούν ως μικρά διαγνωστικά κέντρα και επανέρχονται στην αρχική τους λειτουργία.

Τα ειδικά τεστ αντιγόνου με ρινοφαρυγγικό επίχρισμα θα διενεργούνται από Δευτέρα έως Παρασκευή και στα έξι δημοτικά ιατρεία από εξειδικευμένο προσωπικό του ΕΟΔΥ, μόνο με ραντεβού και σύμφωνα με τα ισχύοντα πρωτόκολλα. Έτσι, δημιουργείται ένα δίκτυο κάλυψης στο κέντρο και στις γειτονιές της Αθήνας, παρέχοντας στους πολίτες ένα χρήσιμο αντίμετρο μαζί με τους εμβολιασμούς, στην αντιμετώπιση της πανδημίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται από τις 9.30 το πρωί έως τις 3 το μεσημέρι, με εξαίρεση το 1ο Δημοτικό Ιατρείο (Σόλωνος 78) στο κέντρο της Αθήνας, στο οποίο τα rapid test θα πραγματοποιούνται έως τις 19.30. Οι πολίτες θα πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα, να γνωρίζουν τον Α.Μ.Κ.Α. και να έχουν έναν διαθέσιμο αριθμό τηλεφωνικής επικοινωνίας.

Πληροφορίες για να κλείσετε το ραντεβού

1ο Πολυδύναμο Κέντρο - Δημοτικό Ιατρείο (Σόλωνος 78, Αθήνα)

Ωράριο: 09:30-19:30

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 - 3626869

2ο Πολυδύναμο Κέντρο – Νέος Κόσμος (Φανοσθένους και Φρειδερίκου Σμιθ)

Ωράριο: 09:30-15:00

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 - 9239865

3ο Δημοτικό Ιατρείο - Πετράλωνα (Θεσσαλονίκης 48 και Ηρακλειδών)

Ωράριο: 09:30-15:00

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 - 3427513 & 210 - 3427515

4ο Δημοτικό Ιατρείο - Κολωνός (Προποντίδος και Αγίας Σοφίας 110)

Ωράριο: 09:30-15:00

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 - 5121921

5ο Δημοτικό Ιατρείο - Πατήσια (Σαρανταπόρου 4)

Ωράριο: 09:30-15:00

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 - 2015510

6ο Πολυδύναμο Κέντρο - Κυψέλη (Χανίων 4β)

Ωράριο: 09:30-15:00

Τηλέφωνο για ραντεβού: 210 - 8836200

