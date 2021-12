Πολιτική

Οικονόμου - Σχολεία: Άνοιγμα στις 10 Ιανουαρίου, με πιο αυστηρά μέτρα

Οι εισηγήσεις των ειδικών και τα μέτρα που θα ισχύσουν πριν την Πρωτοχρονιά.

Εντός της ημέρας, μετά και τις εισηγήσεις της Επιτροπής των ειδικών, θα ανακοινωθούν από τον υπουργό Υγείας τα μέτρα που θα ισχύσουν πριν την Πρωτοχρονιά, ενδεχομένως με κάποιες προσαρμογές, τόνισε σήμερα Τετάρτη στον ΣΚΑΪ ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ανέφερε ότι τα μέτρα θα είναι λίγο - πολύ αυτά που γνωρίζαμε ότι θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 Ιανουάριου, ενώ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για κάποιες τροποποιήσεις των μέτρων στα σχολεία, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η κυβέρνηση επιθυμεί να ανοίξουν κανονικά μετά τις διακοπές.

Όπως διευκρίνισε ο Γιάννης Οικονόμου «πιθανολογώ ότι η επιτροπή στη συνεδρίασή της το μεσημέρι θα εισηγηθεί τη χρονική μετάθεση των μέτρων που θα ίσχυαν από τη Δευτέρα και μετά νωρίτερα, ενδεχομένως και κάποιες προσαρμογές στο ίδιο αυτό πλαίσιο, θα σταθμίσουμε τα δεδομένα, τις εισηγήσεις της επιτροπής και θα προβεί ο υπουργός Υγείας στις ανακοινώσεις για το πώς θα προχωρήσουμε από αύριο και μετά, ανάλογα με την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τη διασπορά της Όμικρον στα μεγέθη που γνωρίζουμε. Οι τομείς εφαρμογής των μέτρων είναι αυτοί που γνωρίζουμε δε συζητάμε για κάτι παραπάνω».

Σε ό,τι αφορά τα σχολεία ο κ. Οικονόμου τόνισε ότι πρόθεση και σταθερός προσανατολισμός της κυβέρνησης είναι να ανοίξουν κανονικά στην ώρα τους. Διευκρίνισε ότι μέχρι τις 10 Ιανουάριου θα έχουμε και αλλά δεδομένα και άλλες συνεδριάσεις των ειδικών και αν χρειαστεί να λάβουμε αυστηρότερα μέτρα σε ό,τι αφόρα τον διαγνωστικό έλεγχο, ενδεχομένως περισσότερα τεστ, θα το πράξουμε. «Θα εξαντλήσουμε κάθε εργαλείο, κάθε πιθανότητα, που έχουμε στα χεριά μας για να ατυχούμε το άνοιγμα των σχολείων» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Οικονόμου.

«Τώρα που οι μαθητές είναι εκτός σχολικού περιβάλλοντος με την Όμικρον να δείχνει τη διασπορά και με τις νέες ηλικίες πιο ευαίσθητες, χρειάζεται ενδεχομένως κάποια τροποποίηση, κάποιος πιο αυστηρός έλεγχος, για να πάμε 10η Ιανουαρίου και να ανοίξουν τα σχολεία». «Δεν υπάρχει σήμερα κάποια εισήγηση να μην ανοίξουν τα σχολεία στις 10 Ιανουαρίου» σημείωσε πάντως.

Για το ρεβεγιόν της Πρωτοχρονιάς δήλωσε ότι θα υπάρξουν οδηγίες και συστάσεις, αλλά ανέφερε ότι «πρέπει κάπου να βάλουμε στην εξίσωση και την κοινή λογική».

