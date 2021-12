Οικονομία

Καφές σε πλαστικό ποτήρι: Ακριβαίνει από την Πρωτοχρονιά

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πόσο θα ανέβει η τιμή του καφέ που διατίθεται σε πλαστικό ποτήρι για take away ή delivery.

Ακριβότερος κατά 10 λεπτά θα είναι από την Πρωτοχρονιά ο καφές που σερβίρετε σε πλαστικό ποτήρι μιας χρήσης, όπως δηλαδή διατίθεται εκτός καταστήματος.

Όπως αναφέρει η σχετική εγκύκλιος, θα επιβαρύνονται με ειδική εισφορά προστασίας του περιβάλλοντος 4 λεπτών συν ΦΠΑ για το ποτήρι κι άλλα τόσα για το καπάκι του. Με το ΦΠΑ και τη στρογγυλοποίηση η επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 10 λεπτά.

Η καταβολή της εισφοράς επιβάλλεται στους καταναλωτές ανά τεμάχιο προϊόντος και το πλαστικό κάλυμμα ή καπάκι λογίζεται ως διακριτό προϊόν, για το οποίο επιβάλλεται αυτοτελώς η εισφορά.

Το ΦΕΚ για την νέα εισφορά

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Θωμαΐδης: Πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε τα 30000 κρούσματα

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Δακουράς: ο Στάθης Παναγιωτόπουλος λέει ότι δεν υπάρχει οικονομικό κίνητρο για τα ροζ βίντεο