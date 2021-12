Life

“Η Φάρμα”: η Ηλιάδη, το κρασί και τα “καυτά φιλιά” (βίντεο)

Αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο και όσα γίνονται στην φάρμα του ΑΝΤ1, μετέδωσε η εκπομπή “Το Πρωινό”.

Αποκλειστικό βίντεο από το επεισόδιο της «Φάρμας», που θα προβληθεί το βράδυ της Τετάρτης στον ΑΝΤ1, μετέδωσε η εκπομπή «Το Πρωινό».

Σε αυτό «πρωταγωνιστούν» για ακόμη μια φορά η Αγγελική Ηλιάδη και ο συμπαίκτης της, Γρηγόρης Αναστασιάδης, με τον οποίο ζουν τον έρωτα τους στο αγρόκτημα, ανταλλάσσοντας "καυτά" φιλιά και χειρονομίες ενώπιον των άλλων παικτών, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις.

Μάλιστα, οι υπόλοιποι συμμετέχοντες στην «Φάρμα» τους πειράζουν με διάφορα σχόλια, μεταξύ άλλων και για «σάλια και σαλιαρίσματα».

Στις σκηνές που παρακολουθήσαμε, η Αγγελική Ηλιάδη «πρωταγωνιστεί» και στην έκπληξη στους υπόλοιπους παίκτες με το κρασί, που είναι έτοιμο προς κατανάλωση, με την ίδια να φροντίζει να πιεί περισσότερο από τους άλλους.

Παρακολουθήστε το αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο της «Φάρμας», που προβλήθηκε στην εκπομπή «Το Πρωινό».





