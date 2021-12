Πολιτική

Κηδεία Κάρολου Παπούλια: “ύστατο χαίρε” στον ευπατρίδη πολιτικό

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος της χώρας και σε κλίμα βαθιάς θλίψης η Ελλάδα αποχαιρετά τον πρώην Πρόεδρο της Δημοκρατίας.

Σήμερα στις 13:00 το μεσημέρι στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος στο Παγκράτι, θα γίνει η κηδεία του Κάρολου Παπούλια. Λόγω των υγειονομικών μέτρων για τον κορονοϊό, η ταφή του πρώην Προέδρου της Δημοκρατίας θα τελεστεί σε στενό οικογενειακό κύκλο την Πέμπτη 30 Δεκεμβρίου 2021, στον γενέθλιο τόπο του, στο νησί των Ιωαννίνων.

Η οικογένεια του Κάρολου Παπούλια εξέφρασε την επιθυμία τυχόν δωρεές να κατατεθούν στην Κιβωτό του Κόσμου και στην Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών Πόρτα Ανοιχτή.

Σύμφωνα με απόφαση της κυβέρνησης, θα αποδοθούν κατά την κηδεία του Κάρολου Παπούλια οι τιμές που προσήκουν σε Αρχηγό Κράτους. Αποφασίσθηκε επίσης, να τηρηθεί δημόσιο πένθος από την ημέρα του θανάτου του και για τρεις ημέρες, καθώς και κατά την ημέρα της κηδείας του. Επιπλέον, οι σημαίες κυματίζουν μεσίστιες σε όλα τα δημόσια κτίρια της χώρας μέχρι και την ημέρα της κηδείας του.

ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ: Βίντεο αφιέρωμα στον σπουδαίο πολιτικό

Με ένα βίντεο αποχαιρετούν το ΠΑΣΟΚ και το Κίνημα Αλλαγής τον Κάρολο Παπούλια.

«Το ΠΑΣΟΚ - Κίνημα Αλλαγής αποχαιρετά έναν σπουδαίο πολιτικό και αγωνιστή της παράταξης, της δημοκρατίας και της πατρίδας, με σεβασμό και ευγνωμοσύνη για όσα προσέφερε», σημειώνεται στο σχετικό μήνυμα.

