Κορονοϊος - νέα μέτρα: ανακοινώσεις από τον Πλεύρη

Ανακοινώσεις του Υπουργού Υγείας για τα νέα μέτρα. Από πότε θα ισχύουν.

Η σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό ολοκληρώθηκε με την συμμετοχή του Θάνου Πλεύρη, του καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα και άλλων κυβερνητικών στελεχών.

Στη μια το μεσημέρι θα συνεδριάσει η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων, ενώ στις 15.00 θα γίνουν οι ανακοινώσεις των νέων μέτρων για τον περιορισμό του κορονοϊού, από τον υπουργό Υγείας, Θάνο Πλεύρη.

Ο Θάνος Πλεύρης είχε ανακοινώσει πως τα νέα μέτρα θα τεθούν σε ισχύ από τις 3 του μήνα και για δύο εβδομάδες, με προοπτική επανεξέτασής τους. Η ραγδαία αύξηση των κρουσμάτων, όμως, ενδέχεται να φέρει την ισχύ των μέτρων νωρίτερα, κατά πάσα πιθανότητα για αύριο, Πέμπτη.

Η εστίαση είναι αυτή που φαίνεται πως θα βρεθεί στο επίκεντρο, με πιθανότερο το σενάριο να κλείσουν στις 22:00 την παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

Αύριο, Πέμπτη, ο Υπουργός Υγείας θα συναντηθεί με εκπροσώπους της Σούπερ Λίγκας, μετά από αίτημά τους, καθώς οι παράγοντες των μεγάλων ΠΑΕ αντιδρούν στα μέτρα που ανακοινώθηκαν για τα γήπεδα.

Παράλληλα, στο «μικροσκόπιο» μπαίνουν και τα σχολεία, τα οποία πρόκειται να ανοίξουν στις 10 Ιανουαρίου. Το σενάριο που προκρίνεται είναι αυτό της αύξησης των τεστ, με rapid ή ακόμα και μοριακό, αφού τα παιδιά φαίνονται να είναι από τους βασικούς φορείς και μεταφορείς του κορονοϊού.

Παγώνη: να κάνουν άμεσα όλοι την τρίτη δόση

«Η τρίτη δόση καλύπτει και την μετάλλαξη Ομικρον, σε καλό ποσοστό, είναι περίπου στο 70% με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρέπει όλοι να εμβολιαστούν με την τρίτη δόση», είπε η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, «τα στοιχεία από Αφρική, Αμερική και Ευρώπη, δείχνουν ότι λίγοι πήγαν στα νοσοκομεία και νοσηλεύθηκαν, δεν αυξήθηκαν σημαντικά οι δείκτες. Απέναντι στην μετάλλαξη Όμικρον είναι ευάλωτα πολύ τα μικρά παιδιά και οι άνθρωποι άνω των 60 ετών που έχουν υποκείμενα νοσήματα».

«Ο δείκτης θετικότητας δεν πιστεύω ότι θα μεγαλώσει», είπε η Ματίνα Παγώνη.

Θωμαΐδης: Πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε τα 30000 κρούσματα

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι περίμενε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων χθες, αλλά υπολόγιζε ότι θα κυμαινόντουσαν γύρω στις 15 με 16 χιλιάδες, αλλά όχι ότι θα ξεπερνούσαν τις 21 χιλιάδες. Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι αν δε ληφθούν μέτρα για να ανακόψουν τη δυναμική της πανδημίας τα κρούσματα πιθανότατα θα ξεπεράσουν τος 30.000 τις επόμενες μέρες. Ο κ. Θωμαΐδης προέβλεψε ότι αυτό το κύμα της πανδημίας που οφείλεται στη μετάλλαξη Όμικρον θα είναι δριμύ, αλλά σύντομο και θα διαρκέσει περίπου 1 μήνα.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Αν. Σπαντιδέας, Παθολόγος – διδάκτωρ Ιατρικής στο ΕΚΠΑ, ο οποίος συμφώνησε ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες, αν κρίνουμε από τα όσα έχουμε δει στις χώρες όπου έχει κυριαρχήσει ήδη η παραλλαγή Όμικρον.

Γεροτζιάφας: Λάθος το μήνυμα του εφησυχασμού για ήπια νόσηση

Ο καθηγητής Αιματολογίας της ιατρικής Σχολής της Σορβόννης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι η παραλλαγή Όμικρον θα έχει κυριαρχήσει πλήρως μέσα στην επόμενη εβδομάδα και στην Ελλάδα.Ο κ. Γεροτζιάφας υπογράμμισε ότι είναι λάθος το μήνυμα του εφησυχασμού που δίνεται στην Ελλάδα, ότι η παραλλαγή Όμικρον προκαλεί ήπια νόσηση και πρόσθεσε πως σε καμία περίπτωση το στέλεχος αυτό δεν προκαλεί ηπιότερη νόσηση από το αρχικό στέλεχος της Γουάν.

Covid Free GR Wallet - Αναγνωστόπουλος: απλή επίδειξη των στοιχείων και όχι “σκανάρισμα”

Λεπτομέρειες, οδηγίες και διευκρινίσεις για την εφαρμογή «Covid Free GR Wallet», που επιτρέπει στον χρήστη να έχει στο κινητό του συγκεντρωμένα το πιστοποιητικό εμβολιασμού και την ψηφιακή «ταυτότητα» του, ώστε να μην χρειάζεται σε κάθε έλεγχο να επιδεικνύει την αστυνομική ταυτότητα του, έδωσε ο Δημοσθένης Αναγνωστόπουλος στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» του ΑΝΤ1.

Όπως είπε ο Γενικός Γραμματέας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης, όσοι έχουν ήδη την εφαρμογή «Covid Free GR Wallet», δεν χρειάζεται να την διαγράψουν, αλλά αρκεί να κάνουν ενημέρωση της εφαρμογής, ώστε να αποκτήσουν πρόσβαση στην νέα λειτουργία της.

