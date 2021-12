Οικονομία

Σταϊκούρας: Θα σταθούμε δίπλα σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Ο Υπουργός Οικονομικών τόνισε πως θα πρέπει πρώτα να δούμε τον αντίχτυπο των νέων περιοριστικών μέτρων στην αγορά και μετά θα ληφθούν οι αποφάσεις.

Οι δίδυμες κρίσεις, υγειονομική και ενεργειακή, επιβάλλουν στην πολιτεία να σταθεί δίπλα στα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, σημείωσε ο Χρήστος Σταϊκούρας. Εξήγησε ωστόσο ότι τα νέα μέτρα στήριξης θα έρθουν, αφού πρώτα υπάρξουν ενδείξεις για τον αντίκτυπο των νέων περιοριστικών μέτρων.

Μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό Real FM ο κ. Σταϊκούρας είπε χαρακτηριστικά, «Τα τελευταία δύο χρόνια το οικονομικό επιτελείο έχει αποδειχθεί ότι λειτουργεί με ψυχραιμία. Η οικονομία είναι ακόμη ανοιχτή. Προς το παρόν δεν έχουν υλοποιηθεί ακόμη τα περιοριστικά μέτρα. Πρέπει να δούμε τον αντίκτυπό τους μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα». Εξήγησε δε πως «αν το πρόβλημα εξαντληθεί σε 2 -3 εβδομάδες είναι πολύ διαφορετικό από το να κρατήσει 2-3 μήνες».

Κληθείς να σχολιάσει τα μέτρα στήριξης που ζητεί η αγορά (μείωση ενοικίων, περαιτέρω μείωση ΦΠΑ κτλ) τόνισε ότι προτεραιότητα έχει πάντα η προστασία των θέσεων εργασίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι ένα από τα πρώτα μέτρα που θα μπορούσαν να επιστρέψουν είναι οι αναστολές και η καταβολή της αποζημίωσης ειδικού σκοπού. «Τα γρήγορα αντανακλαστικά πρέπει να υπάρχουν στην αναστολή εργασίας. Για τα υπόλοιπα πρέπει να αξιολογηθεί η κατάσταση» ανέφερε.

Όσον αφορά στην Επιστρεπτέα Προκαταβολή άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο να μειωθεί κι άλλο το ποσό της επιστροφής των ενισχύσεων μέσα στο 2022, λέγοντας χαρακτηριστικά, «Πρέπει να δούμε πώς θα εξελιχθεί η υγειονομική κρίση, έχουμε μάθει να μην αποκλείουμε τίποτα».

Στο σκέλος της ενέργειας, ο κ. Σταϊκούρας τόνισε ότι η κυβέρνηση και το 2022 θα συνεχίσει να βοηθά νοικοκυριά και επιχειρήσεις με αυτά τα μέτρα που ξέρουμε έως τώρα και άλλα που θα ανακοινώσουμε το επόμενο διάστημα.

