Λύτρας για Παναγιωτόπουλο: πλέον ίσως φοβηθούν γυναίκες να τον καταγγείλουν (βίντεο)

Τι λέει ο συνήγορος της πρώην συντρόφου του Στάθη Παναγιωτόπουλου για την απόφαση των ανακριτικών και εισαγγελικών Αρχών. Τι αναφέρει για το ύψος της εγγύησης

«Η πελάτισσα μου αισθάνεται ικανοποιημένη από τις εξελίξεις. Εγώ θέλω να σας πω ότι αυτή η υπόθεση τώρα ξεκινάει», είπε στην εκπομπή «Το Πρωινό», ο δικηγόρος Απόστολος Λύτρας, συνήγορος μιας 28χρονη που έχει καταγγείλει τον Στάθη Παναγιωτόπουλο για την ανάρτηση στο διαδίκτυο, βίντεο με ερωτικές περιπτύξεις τους, εν αγνοία της.

Όπως σημείωσε ο Απόστολος Λύτρας, «έχει γίνει κατάσχεση των ψηφιακών μέσων που χρησιμοποιούσε ο κατηγορούμενος. Περιμένουμε τα στοιχεία από την έρευνα, γιατί ακούγονται πράγματα που εμείς δεν τα ξέρουμε».

«Το θέμα δεν είναι η προσωρινή κράτηση του ή μη, το θέμα είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πρέπει να καταδικαστεί για τις πράξεις του», επεσήμανε ο κ. Λύτρας.

Όπως τόνισε πάντως, «με αυτήν την διάταξη (ενν: να αφεθεί ελεύθερος υπό όρους ο Στάθης Παναγιωτόπουλος), αντιλαμβάνεστε ότι άλλες κοπέλες, ίσως φοβηθούν να τον καταγγείλουν»,

Αποκάλυψε ακόμη πως «εγώ έχω έρθει σε επαφή με μια κυρία, που ψάχνει για να βρει εάν υπάρχει βίντεο με την ίδια στο διαδίκτυο».

Προσέθεσε πως «η εγγύηση των 30.000 ευρώ που του έχει επιβληθεί είναι πολύ μεγάλη. Αυτό όμως περνάει και ένα “μήνυμα” στην κοινή γνώμη ότι όποιος έχει την οικονομική άνεση μπορεί να έχει διαφορετική αντιμετώπιση».

Σχετικά με τα αποκλειστικά πλάνα από την εκπομπή “Το Πρωινό”, με την βόλτα του Στάθη Παναγιωτόπουλου με την σύζυγο του, σήμερα το πρωί, ο κ. Λύτρας είπε πως «αυτό είναι μια τακτική ενός ανθρώπου που έτσι το σκέφτεται. Η βόλτα και η συμπεριφορά του μπορεί να έχει κάνει με την ενσυναίσθηση του κάθε ανθρώπου. Εσείς εδώ τι βλέπετε; Εγώ βλέπω ότι είναι χαμηλή».

Ο κ. Λύτρας αναφέρθηκε και στην άλλη υπόθεση, στην οποία γυναίκα επιχειρηματίας ζητά με αγωγή 50.000 ευρώ από πρώην σύντροφο της, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και συμμετέχει σε πάνελ για διαρροή προσωπικών δεδομένων, καθώς ο εν λόγω συνάντησε τον νέο σύντροφο της γυναίκας και του έδειξε βίντεο με ερωτικές στιγμές τους, ξεκαθαρίζοντας για ακόμη μια φορά πως δεν πρόκειται για τον Δημήτρη Αλεξάνδρου, ο οποίος άλλωστε από ημέρες, με δηλώσεις και παρεμβάσεις του, απαντώντας σε φήμες και διαρροές στα social media, προσπαθεί να αποσαφηνίσει πως δεν είναι εκείνος ένας από τους «πρωταγωνιστές» αυτής της ιστορίας.

