Επίδομα Θέρμανσης: Νέος γύρος πληρωμών

Οι πληρωμές θα γίνουν εντός της εβδομάδας. Χρήματα θα καταβληθούν τόσο σε παλιούς όσο και σε νέους δικαιούχους.

Ένας ακόμα κύκλος πληρωμής σε όσους δικαιούνται το επίδομα θέρμανσης αναμένεται να πραγματοποιηθεί εντός της εβδομάδας. Αυτή τη φορά και οι νέοι δικαιούχοι θα λάβουν τα ποσά που τους αναλογούν υπό την προϋπόθεση ότι έχουν υποβάλει αίτηση εντός των χρονικών ορίων που έχουν τεθεί και έχουν καταθέσει τα σχετικά τιμολόγια στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ «myΘέρμανση».

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Οικονομικών, στις 30 Δεκεμβρίου αναμένεται οι παλαιοί δικαιούχοι να δουν στους τραπεζικούς τους λογαριασμούς το υπόλοιπο ποσό που τους αναλογεί, με βάση τα νέα διευρυμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια, για το επίδομα θέρμανσης της φετινής χειμερινής περιόδου. Υπενθυμίζεται ότι ήδη περισσότεροι από 385.000 περσινοί δικαιούχοι έλαβαν στις 10 Δεκεμβρίου ποσό ίσο με το επίδομα που είχαν εισπράξει πέρυσι.

Αυτές τις ημέρες, χρήματα αναμένεται να λάβουν και οι νέοι δικαιούχοι εφόσον :

η αίτηση έχει υποβληθεί έως τις 30 Νοεμβρίου, προκειμένου κάποιος να εισπράξει χρήματα σε αυτό το γύρο πληρωμών.

οι προμήθειες έχουν τιμολογηθεί έως την 30ή Νοεμβρίου και τα απαιτούμενα στοιχεία έχουν καταχωρηθεί έως και τις 15 Δεκεμβρίου.

Οι πληρωμές του επιδόματος θέρμανσης όμως θα συνεχιστούν και εντός του 2022 ανάλογα με το χρόνο καταχώρησης των σχετικών τιμολογίων. Οι ημερομηνίες για τις επόμενες καταβολές είναι :

έως την 28η Φεβρουαρίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Ιανουαρίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Φεβρουαρίου 2022.

έως την 29η Απριλίου 2022 για το σύνολο των αγορών που θα τιμολογηθούν έως την 31η Μαρτίου 2022 και υπό την προϋπόθεση καταχώρισης των απαιτούμενων στοιχείων έως και την 15η Απριλίου 2022. Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαϊου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.

Ειδικά για το φυσικό αέριο θα καταχωρούνται έως την 31η Μαΐου 2022 δικαιολογητικά αγορών της περιόδου 1.10.2021 έως 31.03.2022 με ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού πληρωμής έως την 16η Μαΐου 2022 και το αντίστοιχο ποσό επιδόματος θα καταβάλλεται έως την 15η Ιουνίου 2022.

Το επίδομα θέρμανσης χορηγείται υπό τον όρο ότι ο δικαιούχος θα έχει πραγματοποιήσει αγορές των επιδοτούμενων ειδών καυσίμων θέρμανσης ή θερμικής ενέργειας αξίας μεγαλύτερης ή ίσης με το διπλάσιο του επιδόματος από την 1η Οκτωβρίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022 και ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης από την 15η Οκτωβρίου 2021.

Κατ’ εξαίρεση, για τα καυσόξυλα, το επίδομα θέρμανσης χορηγείται υπό τον όρο οι αγορές να έχουν πραγματοποιηθεί από την 1η Ιουνίου 2021 έως και την 31η Μαρτίου 2022. Σε περίπτωση που η αξία αγοράς υπολείπεται του ορίου αυτού, ο δικαιούχος λαμβάνει επίδομα ίσο με το ήμισυ (1/2) της αξίας των αγορών που πραγματοποίησε το ίδιο διάστημα.

Το κατώτατο ποσό του επιδόματος θέρμανσης διαμορφώνεται στα 100 ευρώ και το ανώτατο στα 750 ευρώ. Υπενθυμίζεται ότι στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ, ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν υποβληθεί ανέρχονται συνολικά σε 855.780.

