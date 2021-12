Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: η Σελήνη στον Σκορπιό και οι “αναταράξεις” (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις για όλα τα ζώδια, από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, Λίτσα Πατέρα.

«Από την μια σήμερα έχουμε γοητεία, γλυκά λόγια και παλιές ιστορίες και από την άλλη έχουμε νεύρα», είπε η Λίτσα Πατέρα, ξεκινώντας την ενότητα με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως σημείωσε ο αστρολόγος, «η Σελήνη, είναι στον Σκορπιό και κάτι μας πειράζει, κάτι μας θίγει, κάτι μας κάνει. Από την άλλη, η Αφροδίτη με τον Ερμή μας φέρνουν αγάπη και γλυκά λόγια»

Η Λίτσα Πατέρα προσέθεσε πως «η Αφροδίτη φέρνει και παλιές υποθέσεις στο προσκήνιο, φέρνει ρομαντικές ιστορίες, φέρνει μια συγγνώμη, αλλά φέρνει και παρεξηγήσεις και κάποια σκάνδαλα στο προσκήνιο».

Η αστρολόγος της εκπομπής συμπλήρωσε πάντως πως «η μεγάλη μας ελπίδα είναι ο Δίας που “πάτησε” στους Ιχθύες», καταλήγοντας πως «πρέπει να είμαστε προσεκτικοί για ένα διήμερο. Θα είμαστε εκνευρισμένοι, παρότι θα μπορούμε να διορθώσουμε παλιές σχέσεις και παλιά λάθη μας».

Αμέσως μετά, η Λίτσα Πατέρα παρέθεσε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

