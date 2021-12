Τεχνολογία - Επιστήμη

Όμικρον - τεστ αντιγόνων: Λιγότερο ευαίσθητα στη νέα μετάλλαξη

Προειδοποίηση από τις αμερικανικές υγειονομικές αρχές για την αποτελεσματικότητα των τεστ αντιγόνων στην μετάλλαξη Όμικρον.



Τα τεστ αντιγόνων για τον SARS-CoV-2, τα οποία έχουν το μεγάλο πλεονέκτημα πως δίνουν αποτέλεσμα μέσα σε μερικά λεπτά, είναι λιγότερο ευαίσθητα στην παραλλαγή Όμικρον απ’ ό,τι σε προηγούμενες, προειδοποίησαν χθες Τρίτη οι αμερικανικές υγειονομικές αρχές.

Αυτό σημαίνει πως τα τεστ αυτού του είδους είναι ενδεχόμενο να δίνουν ψευδώς αρνητικά αποτελέσματα, ακόμη κι αν κάποιος ή κάποια έχει μολυνθεί από την Όμικρον.

«Τα προκαταρκτικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι τα τεστ αντιγόνων πράγματι ανιχνεύουν την παραλλαγή Όμικρον, αλλά έχουν μειωμένη ευαισθησία», αναφέρει ανακοίνωση του αμερικανικού ομοσπονδιακού οργανισμού φαρμάκων (FDA). Ωστόσο, σημείωσε πως συνεχίζει να συνιστά τη χρήση τους, με την τήρηση των οδηγιών χρήσης.

«Αν κάποιος λάβει αρνητικό αποτέλεσμα αφού κάνει τεστ αντιγόνων, αλλά υπάρχουν υποψίες πως έχει μολυνθεί (...), για παράδειγμα αν έχει συμπτώματα (της COVID-19) ή υψηλή πιθανότητα μόλυνσης, λόγω έκθεσης, είναι σημαντικό να κάνει μοριακή εξέταση (σ.σ. τεστ PCR)», ανέφερε ο οργανισμός.

Τα τεστ αντιγόνων αναζητούν τα αντιγόνα στην επιφάνεια του ιού· τα μοριακά τεστ ψάχνουν το γενετικό του υλικό. Τα πρώτα ήταν ήδη λιγότερο ευαίσθητα από τα δεύτερα, θύμισε ο FDA. Η ευαισθησία των τεστ αυτών μειώνεται ακόμη περισσότερο εξαιτίας των πολλαπλών μεταλλάξεων της παραλλαγής Όμικρον.

Μολαταύτα, οι εξετάσεις αντιγόνων, γνωστές επίσης και ως γρήγορα τεστ (rapid test), θεωρούνται χρήσιμα από τους ειδικούς γενικά, καθώς μπορούν να γίνονται συχνά, στο σπίτι, με μικρό κόστος, βοηθώντας να ελεγχθεί η πανδημία.

Στις ΗΠΑ τα κιτ για να κάνει κανείς εξέταση στο σπίτι, ολοένα πιο δημοφιλή, πλέον εξαντλούνται, εν μέρει λόγω της ραγδαίας αύξησης των μολύνσεων που αποδίδεται κυρίως στην Όμικρον και εν μέρει λόγω των εορτών του τέλους του έτους.

Την περασμένη εβδομάδα, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε την αγορά 500 εκατομμυρίων γρήγορων τεστ που μπορούν να γίνονται στο σπίτι. Οι Αμερικανοί θα μπορούν να τα παραγγέλνουν μέσω ειδικού ιστότοπου που θα λειτουργεί από τον Ιανουάριο.

