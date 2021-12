Life

“Ήλιος”: ο Θοδωρής Κατσαφάδος “έρχεται” ως Νίκος Παπαϊώαννου (εικόνες)

Ακόμη μια δυνατή προσθήκη στην καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1, "Ήλιος". Ο νέος χαρακτήρας θα φέρει ανατροπές και εντάσεις.

Ο Θοδωρής Κατσαφάδος μπαίνει στη σειρά «Ήλιος» και θα ενσαρκώσει τον Νίκο Παπαϊωάννου.

Δείτε εικόνες απο τα γυρίσματα και γνωρίστε τον νέο "χαρακτήρα" της σειράς.

Ποιος ειναι ο Νίκος Παπαϊώαννου

Ο Νίκος είναι ο πατέρας της Ελένης που την εγκατέλειψε ξαφνικά όταν αυτή ήταν παιδί. Από τότε η έλλειψή του και η απόρριψη απ’ αυτόν έμειναν ανοιχτές πληγές για την Ελένη.

Τώρα, 22 χρόνια μετά, ο πατέρας της έρχεται ξανά στη ζωή της, μεγάλος πια και μετανιωμένος, θέλοντας να της προσφέρει όση αγάπη της στέρησε.

Η Ελένη διστάζει να βάλει στη ζωή της έναν άνθρωπο που την πόνεσε τόσο, αλλά τα περιθώρια για να δεχτεί τη συγγνώμη του στενεύουν, καθώς ο ίδιος αντιμετωπίζει ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Μια σχέση που καθόρισε τη ζωή της Ελένης, μπορεί τώρα να την οδηγήσει σε μεγαλύτερη οδύνη ή στην κάθαρση.

