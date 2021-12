Life

“Το Πρωινό”: ο Χαϊκάλης, οι 7 θεατές, η Φίνου και η κακοποίηση! (βίντεο)

Τι είπε ο ηθοποιός για όσα ακούγονται σε βάρος του και την συνέχιση της καριέρας του. Η αποκάλυψη για την πρεμιέρα της παράστασης στην Κύπρο. Γιατί αρνήθηκε να παίξει η Καίτη Φίνου, που αποκάλυψε ότι υπέστη κακοποίηση.

Συνεχίζεται η θύελλα σχετικά με την παράσταση στην οποία πρωταγωνιστεί ο Παύλος Χαϊκάλης στην Κύπρο, η οποία έκανε πρεμιέρα ανήμερα τα Χριστούγεννα, με ελάχιστους θεατές.

Η εκπομπή «Το Πρωινό» είχε αναφέρει, βάσει του ρεπορτάζ, πως στην πρεμιέρα ήταν μόνο 10 θεατές, ο Παύλος Χαϊκάλης μιλώντας στην εκπομπή είπε ότι οι θεατές ήταν 140, όμως ο συμπρωταγωνιστής του, Κωστάκης Κωνσταντίνου, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό της Κύπρου αποκάλυψε πως στην πρεμιέρα της παράστασης ήταν μόνο 7 θεατές, λέγοντας χαρακτηριστικά πως «για τα 7 άτομα που είχαμε στην πρεμιέρα δεν σημαίνει ότι φταίει ο Χαϊκάλης. Μπορεί στο Παραλίμνι, που είναι και μια μικρή περιοχή, να κάναμε λάθος και στην ώρα, διότι ήταν ανήμερα τα Χριστούγεννα που ο κόσμος έτρωγε και δεν άφησαν τις σούβλες για να έρθουν στο θέατρο, μέσα στο κρύο, στις 7 η ώρα. Πάντως, στον Στρόβολο ακούω ότι η μία παράσταση είναι κλεισμένη και η δεύτερη είναι ήδη μισή κλεισμένη».

Νωρίτερα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» μεταδόθηκε απόσπασμα συνέντευξης του Παύλου Χαϊκάλη στον Τέρενς Κουίκ, για τον κυπριακό σταθμό Extra, στο οποίο ο ηθοποιός καταφερόταν εναντίον όσων του ασκούν κριτική και λένε ότι δεν πρέπει να παίζει στο θέατρο μετά τις καταγγελίες σε βάρος του, αναφέροντας και ότι ο ίδιος έχει κάνει μηνύσεις σε όσες τον κατήγγειλαν, ζητώντας τους να αποδείξουν τους ισχυρισμούς τους. Ακόμη, έστρεψε τα «πυρά» του και κατά τηλεοπτικών εκπομπών και παρουσιαστών για τις απόψεις τους και όσα μεταδίδουν.

Τέλος, στον Γιώργο Λιάγκα και την Φαίη Σκορδά μίλησε η Καίτη Φίνου, η οποία προκάλεσε αίσθηση λέγοντας «έχω κακοποιηθεί και σωματικά και ψυχολογικά στο παρελθόν».

Όπως είπε, «μου έγινε πρόταση να μετέχω στην παράσταση. Με το που άκουσα το όνομα του Παύλου Χαϊκάλη, ενώ έχω ανάγκη τα χρήματα, έχω ανάγκη να δουλέψω και εκτός Ελλάδος, όπου τα λεφτά είναι περισσότερα, αρνήθηκα. Θα ακουστεί ότι θέλησα να ξαναβγώ στην επιφάνεια με την άρνηση μου. Αν ειπωθεί κάτι τέτοιο, μπορώ να πω και την εμπειρία μου…», αφήνοντας εμβρόντητους τους παρουσιαστές, ωστόσο έκλεισε άμεσα την συζήτηση, καθώς δεν ήθελε όπως είπε να μιλήσει για αυτό που της έχει συμβεί.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα απο την εκπομπή «Το Πρωινό»:





