Ταμείο Ανάκαμψης: Πρόγραμμα Προστασίας Δασών σε εφαρμογή

Σε εφαρμογή μπαίνει το πρόγραμμα προστασίας των δασών, με προετοιμασία για την αντιπυρική περίοδο, μέσω κονδυλίων από το Ταμείο Ανάκαμψης.

Μελέτες και δράσεις καθαρισμών για την ουσιαστική ενίσχυση της αντιπυρικής προστασίας προχωρούν άμεσα, καθώς το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με το ΤΑΙΠΕΔ, ανακοίνωσε ότι υπέβαλλε αίτηση χρηματοδότησης στο Ταμείο Ανάκαμψης, ύψους 50 εκατ. ευρώ για το «Πρόγραμμα Προστασίας Δασών».

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, δήλωσε σχετικά: «Με το "Πρόγραμμα Προστασίας Δασών" προνοούμε θωρακίζοντας τα δάση μας από τον κίνδυνο μελλοντικών καταστροφικών πυρκαγιών. Επανασχεδιάζουμε την πολιτική πρόληψης και διαμορφώνουμε μία νέα εθνική δασική στρατηγική για τις επόμενες δεκαετίες».

Όπως τόνισε ο κ. Σκρέκας, «είναι χρέος μας να προστατέψουμε τη φυσική μας κληρονομιά από τις μεγάλες προκλήσεις τις κλιματικής κρίσης και να την παραδώσουμε στις επόμενες γενιές. Η προστασία των δασικών οικοσυστημάτων απαιτεί οργανωμένες ενέργειες καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου».

Κύριος στόχος του προγράμματος είναι να υλοποιηθούν, άμεσα, δράσεις αντιπυρικής προστασίας σε περιοχές υψηλού κινδύνου, οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τη Γενική Διεύθυνση Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος του ΥΠΕΝ. Σκοπός τους είναι η θωράκιση των δασικών οικοσυστημάτων της χώρας από πιθανές πυρκαγιές στο μέλλον.

Όπως έγινε γνωστό, προτεραιότητα θα δοθεί σε δράσεις όπως καθαρισμοί δασικών εκτάσεων, συντηρήσεις/βελτιώσεις δασικού οδικού δικτύου και δημιουργία αντιπυρικών ζωνών.

Οι περιοχές στις οποίες θα γίνουν καθαρισμοί και αντιπυρικά έργα είναι η Πεντέλη, δασικές εκτάσεις στο Καπανδρίτι, η Αίγινα, η Τροιζηνία και τα Μέθανα Πόρου, η Σαλαμίνα και άλλες περιοχές του Πειραιά, τα Μέγαρα, τα όρη Παγώντας και Δίρφυς στη Χαλκίδα, το περιαστικό δάσος Θεσσαλονίκης, η Στροφυλιά, η Σάμος, η Σκόπελος, η Ικαρία, ο Αίνος στην Κεφαλλονιά κ.ά.

Στο έργο περιλαμβάνεται και η εκπόνηση μελετών και υλοποίηση εργασιών καθαρισμών δασών και δασικών εκτάσεων και συντήρησης δασικού οδικού δικτύου και αντιπυρικών ζωνών σε περιοχές που δεν υπάρχουν εγκεκριμένες αντίστοιχες μελέτες όπως στη Ρόδο, στο Ηράκλειο Κρήτης, στον αρχαιολογικό χώρο Ολυμπίας και στο δάσος Φολόης στην Ολυμπία, στο Λαύριο, στην Κόρινθο και το Ξυλόκαστρο, στο όρος Πάρνηθας και στη Χίο.

Προβλέπονται, επίσης, μελέτες Κατάρτισης Σχεδίων Αντιπυρικής Προστασίας σύμφωνα με τις πρόσφατα επικαιροποιημένες τεχνικές προδιαγραφές. Αυτές οι μελέτες θα υπάγονται στην αρμοδιότητα των δασαρχείων, σε περιοχές οι οποίες κρίνονται ως ευάλωτες από πυρκαγιές.

Κατά την ωρίμανση του έργου και σε όποιο στάδιο είναι εφικτό θα συλλέγεται και θα αξιοποιείται η βιομάζα με περιβαλλοντικά και κοινωνικά αειφόρο τρόπο, ενώ θα διερευνώνται οι δυνατότητες ενθάρρυνσης της συμμετοχής των Δασικών Συνεταιρισμών Εργασίας στους καθαρισμούς των δασικών περιοχών.

Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, ανέφερε: «Κάνουμε πράξη την πρόληψη δασικών πυρκαγιών, μπαίνουμε στα δάση και τις δασικές περιοχές που κρίνονται ευάλωτες και τις καθαρίζουμε, συντηρούμε δασικούς δρόμους και αντιπυρικές ζώνες. Η πρόληψη είναι το κλειδί και γι' αυτό συνεργαζόμαστε στενά και με το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας».

Τις τεχνικές προδιαγραφές του Προγράμματος υπέγραψαν ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Γιώργος Αμυράς, ο γγ Φυσικού Περιβάλλοντος και Υδάτων, Κωνσταντίνος Αραβώσης, ο γενικός διευθυντής Δασών και Δασικού Περιβάλλοντος, Βαγγέλης Γκουντούφας εκ μέρους του ΥΠΕΝ και ο εντεταλμένος σύμβουλος του ΤΑΙΠΕΔ, Παναγιώτης Σταμπουλίδης και θα υποβληθούν για έγκριση στο Ταμείο Ανάκαμψης.

