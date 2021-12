Πολιτισμός

Επίδαυρος: γυναικείο άγαλμα αποκαλύφθηκε από την... βροχή (εικόνες)

Απαράμιλλης ομορφιάς άγαλμα εμφανίστηκε μετά από έντονη βροχόπτωση στην Επίδαυρο.

Όπως πληροφορεί με ανακοίνωσή του το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, «την Πέμπτη, 16 Δεκεμβρίου, ήλθε στο φως, στον χώρο της αγοράς της αρχαίας Επιδαύρου, ένα σημαντικό εύρημα. Πρόκειται για ένα φυσικού μεγέθους μαρμάρινο γυναικείο άγαλμα πολύ καλής ποιότητας. Το άγαλμα βρέθηκε ακέραιο, με εξαίρεση τα χέρια, που ήταν πρόσθετα, και το κεφάλι, που πιθανότατα έσπασε κατά την πτώση του αφήνοντας στη θέση του τον ένθετο όλμο στερέωσής του».

«Η εφετινή ανασκαφική περίοδος είχε λήξει», συνεχίζει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ, «αλλά η έντονη βροχόπτωση των προηγουμένων ημερών, εμφάνισε μικρό τμήμα της πίσω όψης του αγάλματος, στον χώρο του περιβόλου, όπου οι εργασίες δεν έχουν προχωρήσει ακόμα σε βαθύτερα στρώματα. Σε συνεννόηση με την Προϊσταμένη της Εφορείας Άλκηστη Παπαδημητρίου και με προσωπικό της Εφορείας Αρχαιοτήτων Αργολίδας ανασκάφθηκε αμέσως η περιοχή, υπό την εποπτεία του πολιτικού μηχανικού της Εφορείας Ευ. Καζολιά και του ανασκαφέα του χώρου Β. Λαμπρινουδάκη».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που δίνει το υπουργείο, «το άγαλμα παρίστανε γυναίκα η οποία φορούσε ποδήρη χιτώνα και ιμάτιο. Το ιμάτιο στερεωνόταν αριστερά στον ώμο και το χέρι, απ' όπου κρεμόταν με πλούσιες πτυχές. Η μια του άκρη, περνούσε πίσω από την πλάτη, κάτω από τη δεξιά μασχάλη και ριχνόταν λοξά πίσω, πάνω από τον αριστερό ώμο. Στη θέση του δεξιού βραχίονα, επιφάνειες που διατηρούν τους συνδέσμους από πρόσθετα μέρη, δείχνουν ότι η μορφή έκανε τη χειρονομία της ανακάλυψης, δηλαδή, της ανάσυρσης του ιματίου με το δεξί χέρι προς τα έξω και πάνω, που ήταν χαρακτηριστική εγγάμων γυναικών, κατά την αρχαιότητα, και με την οποία συχνά απεικονιζόταν η Υγεία, σύζυγος ή κόρη του Ασκληπιού. Μια πρώτη εκτίμηση τοποθετεί το έργο στους αυτοκρατορικούς Ρωμαϊκούς χρόνους. Το άγαλμα μεταφέρθηκε σε αποθήκη στο Ασκληπιείο για φύλαξη, καθαρισμό και συντήρηση».

«Στον χώρο εκτελείται από το 2015 συστηματική ανασκαφή από ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Αθηνών με την οικονομική υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση. Κοντά στο θέατρο της αρχαίας πόλης("μικρό θέατρο Επιδαύρου" σήμερα), που βρισκόταν μέσα στην αρχαία αγορά, έχει αποκαλυφθεί σημαντικό οικοδόμημα Κρήνης και συνδεόμενος με αυτό περίβολος του 4ου π.Χ. αι., που στη Ρωμαϊκή εποχή απέκτησε νέα μορφή με την προσθήκη στοάς στη δυτική και θολωτού κτηρίου στη βόρεια πλευρά τους. Έχουν προκύψει στοιχεία που ενθαρρύνουν την ταύτιση του συγκροτήματος αυτού με το αναφερόμενο από τον Παυσανία τέμενος του Ασκληπιού στην πόλη της Επιδαύρου», καταλήγει η ανακοίνωση του ΥΠΠΟΑ.

