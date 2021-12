Αθλητικά

Κύπελλο Ελλάδας: Ντέρμπι ΠΑΟΚ - ΑΕΚ στους “8”

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Δια χειρός... Κατσουράνη η κλήρωση. Αναλυτικά τα ζευγάρια στην προημιτελική φάση για το Κύπελλο Ελλάδας.

Διενεργήθηκε η κλήρωση της φάσης των «8» του Κυπέλλου Ελλάδας σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας, με την κληρωτίδα να βγάζει ντέρμπι «Δικεφάλων» ΠΑΟΚ - ΑΕΚ, με τον πρώτο αγώνα στη Θεσσαλονίκη. Ο Άρης υποδέχεται τη Λαμία, ο Ολυμπιακός δίνει τον πρώτο προημιτελικό στο Αγρίνιο με τον Παναιτωλικό, ενώ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται την Αναγέννηση Καρδίτσας.

Οι πρώτοι προημιτελικοί θα διεξαχθούν το διάστημα 18-20 Ιανουαρίου, ενώ οι αγώνες ρεβάνς θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 25-27 Ιανουαρίου.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ομάδα των Ανδρών το 2004, Κώστας Κατσουράνης, ήταν αυτός που διενήργησε την κλήρωση της προημιτελικής φάσης, ενώ θα ακολουθήσουν οι κληρώσεις για την ημιτελική φάση του Κυπέλλου Ελλάδας, καθώς και για την τυπικά γηπεδούχο ομάδα του τελικού της διοργάνωσης.

Τα ζευγάρια της προημιτελικής φάσης του Κυπέλλου Ελλάδας ανδρών:

Άρης-Λαμία

Παναιτωλικός-Ολυμπιακός

Παναθηναϊκός-Αναγέννηση Καρδίτσας

ΠΑΟΚ-ΑΕΚ

Ειδήσεις σήμερα:

Επίδαυρος: γυναικείο άγαλμα αποκαλύφθηκε από την... βροχή (εικόνες)

Όμικρον – Θεσσαλονίκη: 14πλασιάστηκε το ιικό φορτίο στα λύματα σε οκτώ μέρες

“Η Φάρμα”: η Ηλιάδη, το κρασί και τα “καυτά φιλιά” (βίντεο)