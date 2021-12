Υγεία - Περιβάλλον

Όμικρον - νέα μέτρα: Οι ανακοινώσεις Πλεύρη (βίντεο)

Τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της έξαρσης της πανδημίας του κορονοϊού.



Ο Ant1news.gr μετέδωσε απευθείας τις ανακοινώσεις του υπουργού Υγείας Θάνου Πλεύρη για τα νέα μέτρα για την αντιμετώπιση της έκρηξης της πανδημίας.

Νωρίτερα, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον πρωθυπουργό με τη συμμετοχή του Σωτήρη Τσιόδρα, και κατόπιν συνεδρίασε η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων.

Ο κ. Πλεύρης ανακοίνωσε ότι θα ισχύσουν απο τις 06:00 της Πέμπτης και όχι από τις 3 Ιανουαρίου, τα προαποφασισμένα μέτρα, λόγω της μεγάλης διασποράς του κορονοϊού στην χώρα, με την προσθήκη της απουσίας μουσικής απο τα κέντρα διασκέδασης και εστίασης.

Όπως είπε ο Θάνος Πλεύρης, υπάρχουν όλες οι ενδείξεις που δείχνουν επικράτηση της μετάλλαξης Όμικρον, κάλεσε όλους τους πολίτες να εμβολιαστούν, τονίζοντας πως τα εμβόλια είναι αποδοτικά και έναντι της παραλλαγής Όμικρον, ενώ σημείωσε πως θα επανεξεταστούν και όσα αφορούν την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών.

Ο Υπουργός Υγείας είπε ότι αύριο από τις 06:00, το ωράριο λειτουργίας για τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα σταματά τα μεσάνυχτα, δεν θα υπάρχουν όρθιοι πελάτες, αλλά μόνο καθήμενοι και έως 6 άτομα ανά τραπέζι και μάλιστα δίχως να υπάρχει μουσική στα καταστήματα.

Για την βραδιά της αλλαγής χρόνου, τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα κλείσουν όχι τα μεσάνυχτα αλλά στις 02:00, ενώ θα ισχύσουν όλα τα ανωτέρω μέτρα.

Ακόμη, όπως είπε ο Υπ. Υγείας, υπάρχει ισχυρή σύσταση για τεστ από όλους πριν το τραπέζι της Πρωτοχρονιάς στα σπίτια, ενώ απαγορεύονται πάρτι σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

Επίσης, απο αύριο και όχι απο τις 3 Ιανουαρίου, θα ισχύσουν και τα ακόλουθα:

Ποσοστό πληρότητας 10% στα γήπεδα, με ανώτατο όριο τα 1.000 άτομα. Εάν δεν τηρηθούν τα μέτρα, θα κλείσουν τελείως.

Τηλεργασία σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, η οποία θα φτάνει έως το 50% (από 20% σήμερα), η οποία θα εφαρμοστεί παράλληλα με κυλιόμενο ωράριο.

Παγώνη: να κάνουν άμεσα όλοι την τρίτη δόση

«Η τρίτη δόση καλύπτει και την μετάλλαξη Ομικρον, σε καλό ποσοστό, είναι περίπου στο 70% με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι τώρα, πρέπει όλοι να εμβολιαστούν με την τρίτη δόση», είπε η Ματίνα Παγώνη, μιλώντας στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Όπως είπε η Πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ, «τα στοιχεία από Αφρική, Αμερική και Ευρώπη, δείχνουν ότι λίγοι πήγαν στα νοσοκομεία και νοσηλεύθηκαν, δεν αυξήθηκαν σημαντικά οι δείκτες. Απέναντι στην μετάλλαξη Όμικρον είναι ευάλωτα πολύ τα μικρά παιδιά και οι άνθρωποι άνω των 60 ετών που έχουν υποκείμενα νοσήματα».

«Ο δείκτης θετικότητας δεν πιστεύω ότι θα μεγαλώσει», είπε η Ματίνα Παγώνη.

Θωμαΐδης: Πολύ πιθανό να ξεπεράσουμε τα 30000 κρούσματα

Ο καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του ΕΚΠΑ, Νίκος Θωμαΐδης, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», δήλωσε ότι περίμενε μια μεγάλη αύξηση των κρουσμάτων χθες, αλλά υπολόγιζε ότι θα κυμαινόντουσαν γύρω στις 15 με 16 χιλιάδες, αλλά όχι ότι θα ξεπερνούσαν τις 21 χιλιάδες. Ερωτηθείς σχετικά, απάντησε ότι αν δε ληφθούν μέτρα για να ανακόψουν τη δυναμική της πανδημίας τα κρούσματα πιθανότατα θα ξεπεράσουν τος 30.000 τις επόμενες μέρες. Ο κ. Θωμαΐδης προέβλεψε ότι αυτό το κύμα της πανδημίας που οφείλεται στη μετάλλαξη Όμικρον θα είναι δριμύ, αλλά σύντομο και θα διαρκέσει περίπου 1 μήνα.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Αν. Σπαντιδέας, Παθολόγος – διδάκτωρ Ιατρικής στο ΕΚΠΑ, ο οποίος συμφώνησε ότι θα έχουμε αύξηση των κρουσμάτων τις επόμενες μέρες, αν κρίνουμε από τα όσα έχουμε δει στις χώρες όπου έχει κυριαρχήσει ήδη η παραλλαγή Όμικρον.

Γεροτζιάφας: Λάθος το μήνυμα του εφησυχασμού για ήπια νόσηση

Ο καθηγητής Αιματολογίας της ιατρικής Σχολής της Σορβόννης, Γρηγόρης Γεροτζιάφας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι η παραλλαγή Όμικρον θα έχει κυριαρχήσει πλήρως μέσα στην επόμενη εβδομάδα και στην Ελλάδα.Ο κ. Γεροτζιάφας υπογράμμισε ότι είναι λάθος το μήνυμα του εφησυχασμού που δίνεται στην Ελλάδα, ότι η παραλλαγή Όμικρον προκαλεί ήπια νόσηση και πρόσθεσε πως σε καμία περίπτωση το στέλεχος αυτό δεν προκαλεί ηπιότερη νόσηση από το αρχικό στέλεχος της Γουάν.

