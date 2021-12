Κοινωνία

“Ελευθέριος Βενιζέλος”: Την έπιασαν με κοκαΐνη στο αεροδρόμιο (εικόνες)

Κατασχέθηκαν ποσότητα κοκαΐνης και 2 κινητά τηλέφωνα.

Συνελήφθη στον Αερολιμένα Αθηνών 45χρονη αλλοδαπή για εισαγωγή ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια.

Σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, συνελήφθη, πρωϊνές ώρες της 27-12-2021 στον Αερολιμένα Αθηνών, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, 45χρονη αλλοδαπή για εισαγωγή στην Ελληνική Επικράτεια ποσότητας κοκαΐνης.

Ειδικότερα, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής, στο πλαίσιο στοχευόμενων ελέγχων, για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών ουσιών στην Ελληνική Επικράτεια, από χώρες της Λατινικής Αμερικής, εντόπισαν και συνέλαβαν την ανωτέρω, η οποία αφίχθη αεροπορικώς στη χώρα μας στον Αερολιμένα Αθηνών μέσω Κωνσταντινούπολης, προερχόμενη από το Σάο Πάολο Βραζιλίας.

Σε έλεγχο που της διενεργήθηκε, κατελήφθη να κατέχει νάιλον συσκευασία περιέχουσα κοκαΐνη βάρους 370 γραμμ., την οποία είχε αποκρύψει ανάμεσα σε ενδύματα εντός της αποσκευής της.

Κατασχέθηκαν η προαναφερθείσα ποσότητα κοκαΐνης και 2 κινητά τηλέφωνα.

Η συλληφθείσα οδηγήθηκε στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

