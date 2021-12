Κοινωνία

Αγία Βαρβάρα: Ναρκωτικά σε σπίτια “καβάτζες” διακινητών (εικόνες)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Χειροπέδες σε τέσσερα άτομα πέρασαν οι αστυνομικοί. Τι βρήκαν στις καβάτζες των διακινητών.



Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Πειραιά, εγκληματική ομάδα που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., συνελήφθησαν, το πρωί της 28ης Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο οργανωμένης αστυνομικής επιχείρησης, από αστυνομικούς της ανωτέρω υπηρεσίας και με τη συνδρομή αστυνομικών της ομάδας Ο.Π.Κ.Ε., 4 Έλληνες, ηλικίας 34, 38, 41 και 63 ετών, ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Στο πλαίσιο διερεύνησης πληροφοριών αναφορικά με τη δράση εγκληματικής ομάδας στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών, αποκαλύφθηκε από την ανωτέρω Υπηρεσία η δραστηριοποίηση αυτής, που τουλάχιστον το τελευταίο δίμηνο του τρέχοντος έτους, προέβαινε στην διακίνηση ναρκωτικών ουσιών κάνναβης και κοκαΐνης στην περιοχή της Αγίας Βαρβάρας.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, τα μέλη της χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» οικίες, απ’ όπου προέβαιναν στην μεταπώληση των ναρκωτικών ουσιών.

Από τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο οικίες, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

1.470 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης

42,4 γραμμ. κοκαΐνης

το χρηματικό ποσό των 1.763 ευρώ

4 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Ειδήσεις σήμερα:

Όμικρον: τα νέα μέτρα που ισχύουν από την Πέμπτη

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: “Μαϊμού” γιατρός πουλούσε... θεραπεία και κρεβάτια σε ΜΕΘ

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη