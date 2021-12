Life

“Το Πρωινό”: ο Κρατερός Κατσούλης για την Καραβάτου και τα παιδιά τους (βίντεο)

Τι λέει για το διαζύγιο, τα δημοσιεύματα και την πρώην σύζυγο του. Ο διάλογος με Λιάγκα και Σκορδά όταν τους ρώτησε για την συνεργασία τους μετά από το διαζύγιο.

Καλεσμένος στην εκπομπή «Το Πρωινό» ήταν την Τετάρτη ο Κρατερός Κατσούλης.

Μεταξύ άλλων, ο ηθοποιός μίλησε για τα επαγγελματικά του βήματα και εκτός υποκριτικής, την αγάπη του για την τηλεόραση, στην οποία βρίσκεται, όπως είπε, από τις αρχές της ιδιωτικής τηλεόρασης, το 1990, συμμετέχοντας σε διάφορες σειρές και άλλα προγράμματα, αλλά και για την συμμετοχή του στην ταινία «Σμύρνη μου αγαπημένη».

Μίλησε για τον γάμο και το διαζύγιο του με την Κατερίνα Καραβάτου, λέγοντας μεταξύ άλλων, πως το ενοχλεί το γεγονός ότι κάποιοι προσπαθούν να βάλουν «ταμπέλες» στα πράγματα, ενώ ανέφερε ότι τον ενόχλησε η πληθώρα και η επιμονή των δημοσιευμάτων για τον χωρισμό του από την Κατερίνα Καραβάτου, με την οποία παρουσίαζαν και τηλεοπτική εκπομπή για πάνω από 5 χρόνια

Σε ότι αφορά την σχέση του με τα παιδιά τους, μετά τον χωρισμό, ο Κρατερός Κατσούλης είπε «Ο χρόνος που περνάω με τα παιδιά, είναι πλέον πιο ποιοτικός, πχ. να φτιάξουμε μαζί το πρωινό μας. Δεν μένουν μόνο με μένα ή με την Κατερινα, μένουν δύο ημέρες σε μένα, δύο με την μητέρα τους, αναλόγως και των υποχρεώσεων μας. Φυσικά, αν τα παιδιά πουν θέλω την μαμά τους, αυτομάτως παίρνω τηλέφωνο και λέω «ερχόμαστε». Υπάρχει μια συνεννόηση ενηλίκων σε αυτό».

Όταν ρωτήθηκε από τον Γιώργο Λιάγκα για το κατά πόσον θα μπορούσε να συνεργαστεί ξανά στην τηλεόραση με την Κατερίνα Καραβάτου, ο Κρατερός Κατσούλης απάντησε ρωτώντας την Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα εάν έχει επιτύχει η δική τους συνεργασία μετά τον χωρισμό.

Αυτός είναι ο διάλογος τους, στον «αέρα» της εκπομπής «Το Πρωινό»:

Λιάγκας: Θα μπορούσατε να κάνετε εκπομπή μαζί με την Κατερίνα, όντες χωρισμένοι; Όπως, ας πούμε, κάνουμε εμείς με την Φαίη τώρα εδώ;

Κατσούλης: Εσείς; Σας πετυχαίνει;

Λιάγκας: Νομίζω πως ναι.

Κατσούλης: Η Φαίη δεν μιλάει.

Λιάγκας: Εγώ πιστεύω ναι.

Κατσούλης: Μιλάς μόνο εσύ όμως, η Φαίη δεν λέει κουβέντα. Δεν σας βλέπω να είστε πολύ σίγουροι γι’ αυτό το πράγμα.

Σκορδά: Απλώς σκεφτόμουν ό,τι χρειάζεται ένας μεταβατικός χρόνος. Δεν μπορεί να γίνει από τη μία μέρα στην άλλη, είναι δύσκολο.

Λιάγκας: Εμείς σταματήσαμε να κάνουμε «Το Πρωινό», επειδή χωρίσαμε. Τώρα που πέρασαν 6 χρόνια, νομίζω ότι βλέπουμε ο ένας τον άλλον σαν συνεργάτη.

Κατσούλης: Θα μπορούσαμε να κάνουμε μαζί (ενν, εκπομπή με την Κατερίνα Καραβάτου), απλώς θα έπρεπε να είναι μια εκπομπή που να έχει ενδιαφέρον, να είναι πρόκληση και για μένα.

