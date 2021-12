Οικονομία

“Συν-εργασία”: Παράταση στο πρόγραμμα

Παρατείνεται το πρόγραμμα “Συν-εργασία”. Ποιοι εργαζόμενοι μπορούν να ενταχθούν.

Παρατείνεται έως τις 31 Μαρτίου 2022 το πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», με απόφαση των υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών και του υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου 2022, στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» εντάσσονται οι εργαζόμενοι που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, κατά την 31η Οκτωβρίου 2021, (τα στοιχεία των οποίων αντλούνται από το Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ») σε επιχειρήσεις που πληρούν τα οικονομικά στοιχεία που ορίζονται στην απόφαση, τα οποία είναι ίδια με αυτά που ίσχυαν για την περίοδο Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2021.

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», που «τρέχει» από τον Ιούνιο του 2020, αναδείχθηκε σε σημαντικό εργαλείο στήριξης της απασχόλησης κατά την περίοδο της πανδημίας, ενισχύοντας το εισόδημα των εργαζομένων και ανακουφίζοντας παράλληλα τις επιχειρήσεις από ένα σημαντικό μέρος του μισθολογικού κόστους.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, για το πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» έχουν δαπανηθεί, μέχρι στιγμής, πάνω από 150 εκατ. ευρώ, ενώ τον Νοέμβριο ήταν ενταγμένοι στον μηχανισμό περί τους 30.000 εργαζόμενους.

Αναφορικά με τον τρόπο λειτουργίας του προγράμματος, υπενθυμίζεται ότι ο εργοδότης μπορεί να περιορίσει τον χρόνο εργαζομένου πλήρους απασχόλησης έως και 50%, χωρίς μεταβολή της σχέσεως εργασίας. Για τον χρόνο που δεν εργάζεται ο εργαζόμενος, ο κρατικός προϋπολογισμός ενισχύει τον ίδιο τον εργαζόμενο, καλύπτοντας το 60% της αμοιβής, (μέχρι ενός συγκεκριμένου ύψους), που αντιστοιχεί στο διάστημα αυτό. Για όσο διάστημα ο εργαζόμενος είναι ενταγμένος στο πρόγραμμα «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», ο εργοδότης δεν επιτρέπεται να προβεί σε καταγγελία της σύμβασης εργασίας.

