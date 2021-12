Κόσμος

Κορονοϊός - Ιταλία: Εντατικοί έλεγχοι ενόψει Πρωτοχρονιάς

Απαγορεύονται οι γιορτές, τα πάρτι, οι χοροί σε κλειστά κέντρα, καθώς και οι συναυλίες με συνωστισμό σε ανοικτούς χώρους.

Το ιταλικό υπουργείο Eσωτερικών απέστειλε σήμερα το πρωί νέες οδηγίες σε όλους τους νομάρχες της χώρας, με στόχο την αύξηση των ελέγχων ενόψει της Πρωτοχρονιάς.

Ιταλία: Μάσκα παντού μέχρι τις 31 Μαρτίου - Lockdown για ανεμβολίαστους

Η κυβέρνηση Ντράγκι ζητά την εντατικοποίηση ελέγχων, για να τύχει σεβασμού η απόφαση η οποία απαγορεύει γιορτές, πάρτι, χορούς σε κλειστά κέντρα, όπως και συναυλίες με συνωστισμό σε ανοικτούς χώρους.

Παράλληλα, αστυνομία, καραμπινιέροι και άνδρες και γυναίκες της αστυφυλακής και της οικονομικής αστυνομίας, θα πρέπει να εγγυηθούν την τήρηση των νέων μέτρων που αφορούν μπαρ και εστιατόρια:

Στα εστιατόρια πλέον επιτρέπεται η είσοδος μόνον σε εμβολιασμένους, ενώ στα καφέ μπαρ, όπως έγινε γνωστό πριν από λίγο, οι ανεμβολίαστοι θα μπορούν να μπαίνουν μόνον για να παίρνουν φαγητό ή ροφήματα πακέτο, τα οποία δεν θα πρέπει να καταναλώνονται σε καμία περίπτωση μέσα στο μαγαζί.

Παράλληλα, από τις 10 Ιανουαρίου, σύμφωνα με την ίδια απόφαση, θα μπορούν να εισέρχονται σε πισίνες, γυμναστήρια, μουσεία και θερμά λουτρά, μόνον οι εμβολιασμένοι πολίτες και όσοι έχουν θεραπευθεί από τον κορωνοϊό.

Ιταλία: Σκέψεις για υποχρεωτικό εμβολιασμό στους χώρους εργασίας

Οι έλεγχοι των ιταλικών αστυνομικών αρχών αναμένεται να πραγματοποιηθούν, κυρίως, στις κεντρικές περιοχές των διαφόρων πόλεων της χώρας.

