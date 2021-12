Life

Finos Film: Αποχαιρετά με τον δικό της τρόπο το 2021

Με ένα πανέξυπνο, χιουμοριστικό και αισιόδοξο βίντεο, το οποίο αποτελείται από αποσπάσματα και ατάκες παλιών αγαπημένων ελληνικών ταινιών και αντικατοπτρίζουν τη σημερινή πραγματικότητα, αποχαιρετά το 2021 η Φίνος Φιλμ.

Είναι μια χρονιά που όλοι θέλουμε να φύγει.

Κορονοϊός, γυναικοκτονίες, #MeToo, πυρκαγιές, κλιματική αλλαγή, εμβολιασμοί, ήταν μερικά από τα συμβάντα που σημάδεψαν τη φετινή χρονιά που φτάνει σε λίγα 24ωρα στο τέλος της.

Το βίντεο ενός μόλις λεπτού, που δημοσιεύτηκε στα social media της εταιρείας, φέρει τον τίτλο «Ανασκόπηση 2021» και πρωταγωνιστούν κορυφαίοι ηθοποιοί του ελληνικού σινεμά, όπως ο Διονύσης Παπαγιαννόπουλος, ο Σωτήρης Μουστάκας, ο Θανάσης Βέγγος, ο Άγγελος Αντωνόπουλος, ο Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο Ντίνος Ηλιόπουλος, ο Χρόνης Εξαρχάκος, ο Κώστας Χατζηχρήστος και αρκετοί ακόμα.

«Άλλη μια χρονιά με δυσκολίες και πανδημίες έφτασε στο τέλος της, αλλά τελικά όπως και να έρχονται τα πράγματα, η ζωή είναι πάντα όμορφη. Χρόνια πολλά σε όλους και καλή χρονιά» γράφει κάτω από το βίντεο.

