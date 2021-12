Παράξενα

Ελληνίδα γιαγιά 104 ετών χορεύει λάτιν με τον εγγονό της (βίντεο)

Η υπεραιωνόβια γιαγιά υπό τις οδηγίες του χορογράφου εγγονού της χορεύει λάτιν και κλέβει τις εντυπώσεις.

Ο χορογράφος και ηθοποιός Κωνσταντίνος Μενούνος μαζί με την γιαγιά του Σοφία, λίγο πριν τα 104 της χρόνια λένε τα κάλαντα των Χριστουγέννων, χορεύουν Λάτιν bachata και εύχονται Καλά Χριστούγεννα σε όλους.

Η υπεραιωνόβια γιαγιά είναι υγιέστατη, ευδιάθετη, πρόθυμη να τραγουδήσει τα κάλαντα για να χαρίσει χαμόγελα στον κόσμο και να ακολουθήσει τα βήματα του εγγονού της στη μπατσάτα!

