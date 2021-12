Κοινωνία

Αρπαγή επιχειρηματία στο Ντράφι: Τι εξετάζουν οι Αρχές

Θρίλερ με τον επιχειρηματία στο Ντράφι. Φίλος του καταγγέλλει ότι έπεσε θύμα αρπαγής. Βρέθηκαν καμένα δυο αυτοκίνητα. Τι ζητά η ΕΛΑΣ με ανακοίνωσή της.

Του Σπύρου Λεβειδιώτη

Ώρες αγωνίας για τους συγγενείς επιχειρηματία ο οποίος, σύμφωνα με την καταγγελία φίλου, έπεσε θύμα αρπαγής από αγνώστους στο Ντράφι.

O επιχειρηματίας επέστρεφε το βράδυ της Τρίτης στο σπίτι του στο Ντράφι. Σύμφωνα με όσα είπε στην αστυνομία ένας φίλος συνομιλούσαν στο τηλέφωνο όταν ξαφνικά τον πλησίασαν άγνωστοι άνδρες. Ακούστηκαν φωνές και η κλήση διεκόπη. Αμέσως μετά ειδοποίησε το 100.

Οι αστυνομικοί ξεκίνησαν τις έρευνες σε Ντράφι και Πικέρμι. Μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα σε απόσταση περίπου 5 χιλιομέτρων, προκλήθηκε φωτιά σε δύο αυτοκίνητα, σε έναν χωματόδρομο κοντά στον οικισμό Φοίνικας στα Σπάτα.

Στην περιοχή έφτασαν 4 πυροσβέστες που περιόρισαν τις φλόγες, οι οποίες ωστόσο προκάλεσαν σοβαρές υλικές ζημιές και στα δυο αυτοκίνητα.

Οι Aρχές ερευνούν το ενδεχόμενο να πρόκειται για αυτοκίνητα που χρησιμοποίησαν οι δράστες και τα έκαψαν για να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Λίγο πριν χαθούν τα ίχνη του ο επιχειρηματίας έτρωγε σε εστιατόριο στη Δυτική Αττική. Ανέβαζε και φωτογραφίες από το φαγητό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο επιχειρηματίας διατηρεί κατάστημα με ειδική ανταλλακτικών αυτοκινήτων στο Μενίδι. Οι αστυνομικοί συνομίλησαν με τον αδερφό του που είναι και συνέταιροι αλλά και με πρόσωπα του στενού περιβάλλοντός του σε μία προσπάθεια να μάθουν στοιχεία που ίσως τους φανούν χρήσιμα.

Τον Αύγουστο του 2020 ο αδελφός του τραυματίστηκε από πυροβολισμό κατά τη διάρκεια απόπειρας ληστείας στο κατάστημα που διατηρεί η οικογένεια.

ΕΛΑΣ: Μην αναπαράγετε ανεπίσημες πληροφορίες, προέχει η ζωή του

Με ανακοίνωσή της η αστυνομία εφιστά την προσοχή λόγω των κρίσιμων ωρών με την απαγωγή του 40χρονου επιχειρηματία στο Ντράφι τις πρωινές ώρες της Τετάρτης, ζητώντας να μην αναπαράγονται πληροφορίες που δεν προέρχονται επίσημα από την Ελληνική Αστυνομία.

Μάλιστα στην ανακοίνωσή της η ΕΛΑΣ επισημαίνει ότι «αυτό που προέχει είναι η προστασία της ζωής του και της σωματικής του ακεραιότητας».

Η ανακοίνωση της αστυνομίας

"Αναφορικά με την υπόθεση του 40χρονου ημεδαπού, ο οποίος απήχθη τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης 29 Δεκεμβρίου 2021 από την περιοχή του Πικερμίου, παρακαλούμε να μην αναπαράγονται πληροφορίες που δεν προέρχονται επίσημα από την Ελληνική Αστυνομία, δεδομένου ότι αυτό που προέχει είναι η προστασία της ζωής του και της σωματικής του ακεραιότητας".

