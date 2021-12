Κοινωνία

Ηράκλειο: Νέοι ισχυροί σεισμοί

Έντονη η σεισμική δραστηριότητα στο νησί, μετά τον πρωινό δυνατό σεισμό των 5,7 Ρίχτερ.

Νέα σεισμική δόνηση έγινε αισθητή στην Κρήτη και συγκεκριμένα στο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, είχε ένταση 5,1 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ και σημειώθηκε 45χλμ ΝΔ της Άρβης.

Το εστιακό του βάθος ήταν στα 51,3 χλμ.

Με διαφορά λίγων λεπτών έγινε και δεύτεροσ σεισμός έντασης 5,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ, πιθανόν από το ίδιο ρήγμα.

