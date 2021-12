Υγεία - Περιβάλλον

Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Η “Όμικρον” θα κυριαρχήσει, οι πολίτες να σπεύσουν να εμβολιαστούν (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πού στοχεύουν τα νέα μέτρα στην Εστίαση και την διασκέδαση. Τι θα γίνει με τα σχολεία.

Αν έχουμε φτάσει στην κορύφωση της πανδημίας με το νέο αρνητικό ρεκόρ με 28828 κρούσματα και τη θετικότητα να φτάνει στο 7,2% απάντησε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου και μέλος της επιστημονικής επιτροπής του Υπουργείου Υγείας, Αθανάσιος Εξαδάκτυλος, μιλώντας στον κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1 και την Ρίτσα Μπιζόγλη.

"Έχουμε τρεις ημέρες που έχουμε πολύ μεγάλους αριθμούς, τους βλέπουμε να αυξάνονται, δεν έχουμε φτάσει στην κορυφή και κανείς δεν μπορεί να μας πει πότε θα φτάσουμε κορυφή", δήλωσε και συμπλήρωσε "ότι το φαινόμενο θα εξελιχθεί σχετικά γρήγορα".

Η Μετάλλαξη Όμικρον τόνισε "πως θα κυριαρχήσει πολύ ταχύτερα, ήδη έχει από μονοψήφιο ποσοστό έφτασε κοντά στο 70% στην Αθήνα και κοντά στο 40% στην Θεσσαλονίκη" τονίζοντας ότι "αυτό είναι καλό διότι θα εκτοπίσει την Δέλτα, η οποία μας δίνει βαρύτερες νοσηλείες".

"Οι ανεμβολίαστοι να τρέξουν να εμβολιαστούν, προκειμένου να προλάβουν το κύμα της Όμικρον. Είναι πολύ καλύτερα ο μερικώς εμβολιασμένος, από τον πλήρως ανεμβολίαστο", σημείωσε ο είπε ο Πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου.

Ο κ. Εξαδάκτυλος ανέφερε επίσης ότι οι ηλικίες άνω των 50 είναι αυτές που "θα δώσουν τις περισσότερες νοσηλείες το επόμενο διάστημα» ενώ τα περισσότερα κρούσματα στην παρούσα φάση εντοπίζονται στις ηλικίες 18-44 ετών".

Ερωτηθείς αν τα νέα στην Εστίαση και την διασκέδαση που ανακοίνωσε σήμερα ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης μπορούν να αποδώσουν ο κ. Εξαδάκτυλος τόνισε ότι "στόχος των νέων περιορισμών είναι επιβραδύνουν την επιτάχυνση της πανδημίας".

Όσον αφορά το άνοιγμα των σχολείων μετά τις γιορτές τόνισε πως «η επιθυμία όλων είναι να παραμείνουν ανοιχτά ωστόσο δεν έχει συζητηθεί ακόμη στην Επιτροπή. Αυτό για το οποίο έχουμε μια εικόνα είναι ότι τουλάχιστον οι σχολικές εκδρομές θα πρέπει να αναβληθούν στο πρσεχές διάστημα».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός – Θεσσαλονίκη: “Μαϊμού” γιατρός πουλούσε... θεραπεία και κρεβάτια σε ΜΕΘ

Ισχυρός σεισμός στην Κρήτη

Επίδομα Θέρμανσης: Νέος γύρος πληρωμών