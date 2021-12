Αθλητικά

Ρεάλ Μαδρίτης: Τέσσερα κρούσματα κορονοϊού

Συνεχίζονται τα προβλήματα στην ισπανική ομάδα

Από την αρχή της σεζόν η Ρεάλ Μαδρίτης έχει αντιμετωπίσει διάφορα προβλήματα με τον κορονοϊό και αυτά συνεχίζονται, όπως γίνεται σαφές από την ανακοίνωση που εξέδωσε το κλαμπ. Σε αυτή, αναφέρεται ότι τέσσερις παίκτες και συγκεκριμένα οι Τιμπό Κουρτουά, Βινίσιους Ζούνιορ, Φεντερίκο Βαλβέρδε, Εδουάρδο Καμαβίνγκα είναι θετικοί στον ιό όπως έδειξαν τα τεστ που έγιναν, πράγμα που σημαίνει ότι δεν υπολογίζονται για τον αγώνα της Κυριακής με τη Χετάφε.

Οι Μαδριλένοι έχουν καταφέρει όχι απλά να βρίσκονται στην 1η θέση της βαθμολογίας της La Liga αλλά να έχουν και διαφορά οκτώ βαθμών από τη Σεβίλλη, η οποία έχει ένα παιχνίδι λιγότερο. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότι θέλει, επομένως, να συνεχίσει με νίκες για να διατηρήσει τη διαφορά και θα πρέπει να το κάνει χωρίς τέσσερις παίκτες, αφού βγήκαν νοκ άουτ λόγω του ιού.



Οι Κουρτουά, Βινίσιους, Καμαβίνγκα και Βαλβέρδε είναι θετικοί όπως ανακοίνωσε η Ρεάλ και μπήκαν ήδη σε καραντίνα, με τις απουσίες τους πάντως να μην επηρεάζουν σε κάτι τη διεξαγωγή του αγώνα, εκτός κι αν μέσα στα επόμενα δύο 24ωρα υπάρξει μεγάλη διασπορά του ιού στις τάξεις της ομάδας.

