Κορονοϊός - ΠΟΥ: Η πρόβλεψη για το 2022

"Φόβοι" για τσουνάμι κρουσμάτων από τις μεταλάξεις Δέλτα και Όμικρον. Πότε θα τελειώσει η πανδημία...

Ο κορονοϊός μπαίνει στο τρίτο του έτος και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας προχωρά σε εκτιμήσεις για την πορεία της πανδημίας. Οι ειδικοί του Οργανισμού εστιάζουν στις μεταλλάξεις του Covid.

O κορονοϊός δεν θα εξαφανιστεί το 2022, αλλά η οξεία φάση της πανδημίας ίσως τελειώσει τη νέα χρονιά, προειδοποίησε ο Μάικ Ράιαν, επικεφαλής της υπηρεσίας αντιμετώπισης επειγουσών καταστάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, που γίνεται διαδικτυακά από τη Γενεύη, ο Ράιαν είπε, επίσης, ότι είναι ακόμη πολύ νωρίς για να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σοβαρότητα της παραλλαγής Όμικρον. Κάτι τέτοιο θα μπορούσε να γίνει μόνο αφού εξαπλωθεί ευρέως η παραλλαγή σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Προηγουμένως, ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ, Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους, εξέφρασε την ανησυχία του επειδή το «τσουνάμι» των κρουσμάτων από τις παραλλαγές Όμικρον και Δέλτα μπορεί να οδηγήσει τα συστήματα υγείας στο χείλος της «κατάρρευσης».

«Είμαι πολύ ανήσυχος από το γεγονός ότι η Όμικρον, που είναι πιο μεταδοτική και κυκλοφορεί ταυτόχρονα με τη Δέλτα, μπορεί να προκαλέσει τσουνάμι κρουσμάτων. Το γεγονός αυτό ασκεί και θα συνεχίσει να ασκεί τεράστια πίεση στο εξαντλημένο υγειονομικό προσωπικό και τα συστήματα υγείας που βρίσκονται στα πρόθυρα της κατάρρευσης» είπε ο Τέντρος.

Τσουνάμι κρουσμάτων από τις μεταλλάξεις

Η ταυτόχρονη κυκλοφορία των παραλλαγών Δέλτα και Όμικρον του κορονοϊού προκαλεί ένα «τσουνάμι κρουσμάτων», δήλωσε ο Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους.

«Η Δέλτα και η Όμικρον είναι αυτή τη στιγμή δίδυμες απειλές που οδηγούν τα κρούσματα σε αριθμούς ρεκόρ, προκαλώντας κατακόρυφες αυξήσεις στις νοσηλείες και τους θανάτους», είπε.

«Ανησυχώ πολύ που η Όμικρον, η οποία είναι πολύ μεταδοτική και εξαπλώνεται ταυτόχρονα με τη Δέλτα, οδηγεί σε ένα τσουνάμι κρουσμάτων».

Ο Τέντρος επανέλαβε την έκκλησή του οι χώρες να μοιράζονται τα εμβόλια πιο ισότιμα και προειδοποίησε ότι η έμφαση που δίνεται στις αναμνηστικές δόσεις στις πλουσιότερες χώρες θα μπορούσε να προκαλέσει στα φτωχότερα κράτη ελλείψεις στα εμβόλια.

Τόνισε ότι ο ΠΟΥ πραγματοποιεί εκστρατεία προκειμένου κάθε χώρα να πετύχει τον στόχο του 70% της εμβολιαστικής κάλυψης έως τα μέσα του 2022, κάτι που θα μπορούσε να βοηθήσει στο να μπει ένα τέλος στην οξεία φάση της πανδημίας.

Η Πρωτοχρονιά θα σηματοδοτήσει τη δεύτερη επέτειο από τότε που η Κίνα προειδοποίησε τον ΠΟΥ για 27 κρούσματα «ιογενούς πνευμονίας» άγνωστης προέλευσης στην πόλη Ουχάν.

Περισσότεροι από 281 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν έκτοτε μολυνθεί από τον νέο κορονοϊό παγκοσμίως και περισσότεροι από 5 εκατομμύρια έχουν πεθάνει, σύμφωνα με την καταμέτρηση του Reuters.

