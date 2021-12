Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η ευρωπαϊκή χώρα με τα περισσότερα κρούσματα παγκοσμίως

Σήμερα Τετάρτη κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ της σε νέες μολύνσεις σε διάστημα 24 ωρών.

Η μετάλλαξη Όμικρον «σαρώνει» τη Δανία

Αυτή τη στιγμή είναι παγκοσμίως η χώρα με τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού σε σχέση με τον πληθυσμό της, ο οποίος ανέρχεται σε λιγότερο από 6 εκατ.

Σήμερα Τετάρτη κατέρριψε το απόλυτο ρεκόρ της με 23.228 νέες μολύνσεις σε διάστημα 24 ωρών.

Το ρεκόρ αυτό εξηγείται, εντούτοις, σε μεγάλο βαθμό από τον πολύ υψηλό αριθμό τεστ PCR που πραγματοποιήθηκαν μετά τα Χριστούγεννα, με το ποσοστό των θετικών τεστ να παραμένει σχεδόν σταθερό, στο 12,3%, σύμφωνα με τα δεδομένα των υγειονομικών αρχών.

Το προηγούμενο ρεκόρ σημειώθηκε τη Δευτέρα κι ανερχόταν σε 16.164 κρούσματα.

Ο δείκτης επίπτωσης σημαίνει ότι πάνω από ένα κάτοικος στους 60 διαγνώστηκε θετικός κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας.

Ο αριθμός των ασθενών που νοσηλεύονται κατέγραψε μικρή άνοδο, με 675 ασθενείς (+9 σε 24 ώρες), εκ των οποίων 77 (+6) βρίσκονται σε μονάδες εντατικής θεραπείας, όμως η εξέλιξη του δείκτη αυτού είναι πιο αργή σε σύγκριση με την αύξηση του αριθμού των κρουσμάτων.

Καταγράφηκαν 16 νέοι θάνατοι σε διάστημα μίας ημέρας. Σε μία εβδομάδα, ο αριθμός των νεκρών αυξήθηκε κατά 17%, στους 89 θανάτους, όμως παραμένει μακριά από τα ρεκόρ του περασμένου χειμώνα (249 νεκροί σε μία εβδομάδα του Ιανουαρίου του 2021), μια διαφορά που αποδίδεται στον προστατευτικό αντίκτυπο των εμβολίων, σύμφωνα με ειδικούς.

Κατά τη διάρκεια μιας συνέντευξης τύπου, ο διευθυντής της Αρχής Δημόσιας Υγείας Σέρεν Μπρόστρεμ κάλεσε τους Δανούς να γιορτάσουν την Πρωτοχρονιά σε «όσο το δυνατόν πιο περιορισμένο» κύκλο.

Είναι η πρώτη φορά που η Δανία ξεπερνά τα 100.000 επιβεβαιωμένα κρούσματα σε μία εβδομάδα.

Σύμφωνα με επίσημα δεδομένα που συνέλεξε το Γαλλικό Πρακτορείο, η Δανία είναι αυτή τη στιγμή μακράν η χώρα με τον υψηλότερο δείκτη επίπτωσης παγκοσμίως, με περισσότερα από 1700 κρούσματα για 100.000 κατοίκους το τελευταίο επταήμερο.

Την ακολουθούν η Μάλτα (1333), η Ιρλανδία (1312) και η Βρετανία (1173).

