Αθλητικά

ΠΑΟΚ - Ιγκοκέα: Έμεινε από... δυνάμεις ο “Δικέφαλος”

Πάλεψε αλλά λύγισε ο ΠΑΟΚ κι έχασε την ευκαιρία για το πλεονέκτημα έδρας.

Οι συνθήκες, μετά το μεγάλο πρόβλημα που είχε το τελευταίο διάστημα με τον κορονοϊό, δεν ήταν ευνοϊκές. Ο ΠΑΟΚ, εντούτοις, πάλεψε απόψε, ηττήθηκε, όμως, από την Ιγκοκέα, στο εξ’ αναβολής παιχνίδι για την 6η αγωνιστική των ομίλων του Basketball Champions League, με 75-64.

Αποτέλεσμα με το οποίο ο «Δικέφαλος» τερμάτισε 3ος στον 5ο όμιλο και θα αντιμετωπίσει στη διαδικασία των πλέι ιν της διοργάνωσης, με μειονέκτημα έδρας, την Στρασμπούρ (σ.σ. πρώτο ματς στις 5/01).

Λάθη και η έλλειψη σταθερότητας στην απόδοσή τους στοίχισαν στους «ασπρόμαυρους», οι οποίοι είχαν απόντες από το ματς τους Μάλκομ Γκρίφιν, Αντρέα Χριστοδούλου (σ.σ. αμφότεροι παρακολούθησαν την προσπάθεια των συμπαικτών τους έχοντας θέσεις δίπλα στον πάγκο της ομάδας).

Ενέργεια, επιθετική αποτελεσματικότητα και κυριαρχία στη ρακέτα (36 ριμπάουντ εκ των οποίων 10 επιθετικά), χαρακτήρισαν τους Βόσνιους στο παρκέ, στοιχεία που τους έδωσαν το ροζ φύλλο. Κορυφαίος για την Ιγκοκέα, που είχε στον πάγκο της τον βοηθό προπονητή, Μάρκο Μπάρατς (σ.σ. ο τεχνικός της, Ντράγκαν Μπάγιτς, δεν ταξίδεψε με την αποστολή γιατί υποβλήθηκε σε επέμβαση), ήταν ο Ντεσόν Στέφενς (19π., 9 ριμπ. 1 κλ).

Τα δεκάλεπτα: 18-17, 37-38, 45-61, 64-75

Πατώντας... γκάζι στην τρίτη περίοδο, εκμεταλλευόμενη την αδυναμία και τα λάθη του ΠΑΟΚ, η Ιγκοκέα έβαλε τις βάσεις για την επικράτησή της. Μετά από ένα μοιρασμένο πρώτο ημίχρονο και το 37-36 για τον «Δικέφαλο» στο 19’, οι Βόσνιοι με επιμέρους 18-5 προηγήθηκαν με +12 στο στο 27’ (42-54), απόσταση που «ανέβηκε» στο +18 στο 31’ (45-61) και ελάχιστα αργότερα στο +22 (48-70).

Οι Θεσσαλονικείς προσπάθησαν να ανατρέψουν την εις βάρος τους κατάσταση, πλησιάσαν στους 12 πόντους (61-73), με πρωτοβουλίες κυρίως του Λοβ, το έργο τους, ωστόσο, έμεινε μέχρι εκεί.

Διαιτητές: Κιούλιν (Ρουμανία), Ζάχτσουκ (Ουκρανία), Μάνιστε (Εστονία)

Οι συνθέσεις των ομάδων:

ΠΑΟΚ (Αρης Λυκογιάννης): Λοβ 20 (2), Καμαριανός, ΝτιΛίο 7 (1), Μάντζαρης 7 (1), Ρούμογλου, Γ. Καμπερίδης 6 (3), Τζόουνς 9, Τολιόπουλος 4, Γιάνκοβιτς 8, Ογκμπέιντε 3, Μ. Καμπερίδης

ΙΓΚΟΚΕΑ (Μάρκο Μπάρατς): Σταρκς 10, Ρόμπινσον 10 (2), Τανάσκοβιτς 5, Ραντάνοφ 2, Γιόσιλο 5 (1), Τάλιτς 7 (2), Ιλιτς 6, Στέφενς 19 (1), Γουόλερ 6 (2), Φάντιντς 5

