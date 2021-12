Κόσμος

Κορονοϊός - Κύπρος: Νέα μέτρα σε διασκέδαση, γήπεδα και τηλεργασία

Νέα δέσμη μέτρων για την αναχαίτιση του κορονοϊού στην Κύπρο.

Αυστηροποίηση των μέτρων ελέγχου στις πύλες εισόδου της Κυπριακής Δημοκρατίας, κατάργηση του safe pass σε αυτούς που δεν έχουν ολοκληρώσει το εμβολιαστικό τους πρόγραμμα και επιπλέον μέτρα περιορισμού της μετάδοσης σε χώρους συναθροίσεων αποφάσισε το βράδυ της Τετάρτης το υπουργικό συμβούλιο στην Κύπρο.

Όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Μ. Χατζηπαντέλας:

(α) Με ισχύ από την 4η Ιανουαρίου μέχρι τις 15 Ιανουαρίου 2022, όσοι επιβάτες καταφθάνουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, υποχρεούνται να έχουν προχωρήσει στη διενέργεια εργαστηριακής εξέτασης PCR 48 ώρες προ της αναχώρησης τους. Υπενθυμίζεται πως κατά την άφιξη όλοι οι επιβάτες ανεξαρτήτως ιστορικού εμβολιασμού, υποβάλλονται σε εργαστηριακή εξέταση PCR και το κόστος θα επιβαρύνει τον επιβάτη.

(β) απο τις 3 Ιανουαρίου 2022, πρόκειται να ισχύσει τηλεργασία για ποσοστό 40% του προσωπικού κάθε εταιρείας ή οργανισμού του τομέα παροχής υπηρεσιών. Διευκρινίζεται πως το ποσοστό αυτό συμπεριλαμβάνει άτομα τα οποία λόγω νόσησης ή δήλωσης ως στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα τίθενται σε αυτοπεριορισμό και εργάζονται από το σπίτι και άτομα που έκαναν χρήση της άδειας ανάπαυσης τους. Θα δοθούν αύριο διευκρινίσεις για τις ουσιώδεις υπηρεσίες που θα εξαιρεθούν.

(γ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, η είσοδος σε κέντρα διασκέδασης, μουσικοχορευτικά κέντρα, χώρους δεξιώσεων, γάμους, βαπτίσεις θα επιτρέπεται μόνο με την επιπλέον προσκόμιση αρνητικής εξέτασης Rapid test 24 ωρών. Υπενθυμίζεται πως η είσοδος επιτρέπεται μόνο στα εμβολιασμένα άτομα. Εξαιρούνται οι πολίτες που έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση εμβολίου.

(δ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, ισχύει ο καθορισμός ανώτατου ορίου 300 ατόμων για χώρους εστίασης, νυχτερινά κέντρα διασκέδασης μουσικής και χορού, τηρουμένων των υγειονομικών πρωτοκόλλων και του μέγιστου αριθμού ατόμων ανά τετραγωνικό μέτρο που είναι σε ισχύ. Οι πολίτες θα πρέπει να είναι καθήμενοι, ενώ απαγορεύεται ο χορός. Διευκρινίζεται πως το μέτρο για γάμους και βαπτίσεις θα τεθεί σε εφαρμογή από τις 3 Ιανουαρίου 2022.

(ε) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, η παρουσία φιλάθλων στα γήπεδα καθορίζεται στο 50% της χωρητικότητας των γηπέδων, με υποχρεωτική τη χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί μετά από έλεγχο ότι δεν τηρούνται τα μέτρα προστασίας, οι αρμόδιες αρχές θα μπορούν να ανακαλέσουν την άδεια λειτουργίας του.

(στ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, ισχύει απαγόρευση όλων των επισκεπτηρίων σε κρατικά και ιδιωτικά νοσηλευτήρια και κλειστές δομές, εκτός εάν δοθεί έγκριση από τη διεύθυνση μετα απο προσκόμιση αρνητικής εργαστηριακής εξέτασης PCR διάρκειας 24 ωρών για επείγουσες και μόνο εξαιρετικές περιπτώσεις. Για επισκέψεις στα εξωτερικά ιατρεία ασθενών και συνοδών, απαιτείται η προσκόμιση αρνητικής εξέτασης Rapid test διάρκειας 24 ωρών. Εξαιρούνται τα άτομα που έλαβαν ενισχυτική/3η δόση εμβολίου.

(ζ) από τις 30 Δεκεμβρίου 2021, θα ισχύσει αλλαγή των πρωτοκόλλων διαχείρισης κρουσμάτων COVID-19 και στενών επαφών για τους επαγγελματίες υγείας που δεν έχουν λάβει καμία δόση εμβολίου, ή έλαβαν τις δύο δόσεις για διδοσικά εμβόλια ή μία δόση για μονοδοσικό εμβόλιο και έχει παρέλθει η περίοδος των 7 μηνών και δεν έλαβαν την ενισχυτική/3η δόση. Οι στενές επαφές επιβεβαιωμένου κρούσματος, θα υποβάλλονται την 5η ημέρα σε PCR και την 6η ημέρα σε Rapid test με αρνητικό αποτέλεσμα μετά την επαφή τους με κρούσμα για να αποδεσμευτούν απο τον περιορισμό. Τα θετικά περιστατικά κορονοϊού δικαιούνται να υποβάλλονται την 6η και 7η ημέρα σε Rapid test και εάν είναι αρνητικό το αποτέλεσμα να αποδεσμεύονται την 8η ημέρα, νοουμένου ότι δεν παρουσιάζουν συμπτώματα για περίοδο 48 ωρών (Η απόφαση αφορά ιατρούς, νοσηλευτές και ιατρικό προσωπικό).

Επιπλέον συστήνονται τα ακόλουθα:

Όπως οι πολίτες χρησιμοποιούν διπλή χειρουργική μάσκα ή μάσκα υψηλής προστασίας (πχ τύπου ΚN95 ή τύπου FFP2).

Να αποφεύγεται η χρήση υφασμάτινης προστατευτικής μάσκας προσώπου. Υπενθυμίζεται πως η χρήση προστατευτικής μάσκας προσώπου σε όλους τους χώρους, εσωτερικούς και εξωτερικούς είναι υποχρεωτική.

Η εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση και οι διαδικτυακές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

