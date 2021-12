Οικονομία

Γεωργιάδης από Φλώρινα: Έτοιμο μέχρι το τέλος του 2023 το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου

Ο Υπουργός Ανάπτυξης γνωστοποίησε ότι σε λίγα χρόνια θα εγκαινιαστεί η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υδρογόνου στην Ελλάδα.

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2023 θα έχει ολοκληρωθεί το έργο επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Φλώρινα, δεσμεύτηκε στη διάρκειας εκδήλωσης στην περιοχή, ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας πως «το χρονοδιάγραμμα θα τηρηθεί αυστηρά, αφού σε διαφορετική περίπτωση άλλωστε, θα χάσουμε τα λεφτά».

Εξέφρασε τη συγκίνησή του που επιτέλους η περιοχή καταγωγής του, η Φλώρινα, «όπου το ψύχος που επικρατεί μπορεί να σε σκοτώσει», όπως είπε χαρακτηριστικά, θα έχει πρόσβαση σε φθηνή μορφή ενέργειας.

Ο κ. Γεωργιάδης γνωστοποίησε, μάλιστα, ότι σε λίγα χρόνια θα εγκαινιαστεί στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η μεγαλύτερη μονάδα παραγωγής υδρογόνου στην Ελλάδα.

Αναφερόμενος στην απολιγνιτοποίηση, είπε ότι στον μεγαλύτερο βαθμό είχε συμβεί κατά τα έτη 2014-2019, αλλά - όπως τόνισε - με μείωση στην παραγωγή λιγνίτη κατά 56%, χωρίς κανένα σχέδιο και καμία πρόνοια για τους κατοίκους της Δυτικής Μακεδονίας. Σημείωσε ότι σε μερικά χρόνια και ο τελευταίος στην ευρύτερη περιοχή θα αναγνωρίσει ότι «ήταν μεγάλη τύχη να προχωρήσει με γοργά βήματα η απολιγνητοποίηση, εξέλιξη που αποφάσισε και υλοποιεί ο Πρωθυπουργός της χώρας, Κυριάκος Μητσοτάκης».

Όσον αφορά στο Σχέδιο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης (ΣΔΑΜ), ο κ. Γεωργιάδης προανήγγειλε ότι «με μεγάλη όρεξη ξεκινάμε από την 1/1/2022 να στήνουμε τα γραφεία και την ιστοσελίδα του -που θα είναι έτοιμα σε μερικούς μήνες-, και θα παρουσιάζουμε σταδιακά τις μεγάλες επενδύσεις. Ήδη υποψήφιοι επενδυτές έχουν ενδιαφερθεί να επενδύσουν εκατοντάδες εκατομμύρια στην περιοχή της Δυτικής Μακεδονίας».

Στις συζητήσεις που υπάρχουν ήδη για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου προγράμματος υλοποίησης έργων ΣΔΙΤ στη Δυτική Μακεδονία, αναφέρθηκε ο αναπληρωτής Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Νίκος Παπαθανάσης, υπενθυμίζοντας ότι στην περιοχή θα “πέσουν” συνολικά 7,5 δισ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, αναφέρθηκε στο πρόγραμμα στήριξης των επιχειρήσεων από το “πράσινο” Ταμείο και σε αυτό της κατάρτισης των ανέργων.

Τη χαρά του που η κυβέρνηση Μητσοτάκη έβαλε σε τροχιά υλοποίησης το έργο επέκτασης του δικτύου διανομής φυσικού αερίου στη Φλώρινα, εξέφρασε, από την πλευρά του, ο Υφυπουργός Μεταφορών, Μιχάλης Παπαδόπουλος.

Ικανοποιημένος για την έλευση του φυσικού αερίου στην ακριτική Φλώρινα, δήλωσε από την πλευρά του ο διευθύνων σύμβουλος της Δημόσιας Επιχείρησης Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ (ΔΕΔΑ), Μάριος Τσάκας, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για ένα έργο κομβικής σημασίας για την τοπική κοινωνία, το οποίο θα συμβάλλει στη μείωση του ενεργειακού κόστους για χιλιάδες νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ταυτόχρονα, όπως προσέθεσε, η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει μοχλό ανάπτυξης της περιοχής με τη δημιουργία πολλών νέων θέσεων εργασίας.

Εκφράζοντας τη χαρά του για το γεγονός ότι κανένας καταναλωτής δεν θα επιβαρυνθεί με ούτε ένα ευρώ για να συνδεθεί με το δίκτυο φυσικού αερίου και να προμηθευτεί όλο τον εξοπλισμό λειτουργίας, ο δήμαρχος Φλώρινας, Βασίλης Γιαννάκης, σημείωσε ότι με την επίσημη έναρξη του έργου σήμερα, θα ξεκινήσουν άμεσα οι εργασίες κατασκευής των δύο σταθμών υποπίεσης και τόνισε ότι οι προδιαγραφές του έργου είναι εναρμονισμένες, ώστε να μπορεί να μεταφέρει μελλοντικά και μεικτό καύσιμο, κάτι που μπορεί να το εντάξει στα πράσινα έργα και που θα επιτρέπει την επέκταση του μέσα από τη χρηματοδότηση από το νέο ΕΣΠΑ.

Επενδύσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ και πολλές νέες θέσεις εργασίας

Το έργο της ανάπτυξης υποδομών διανομής φυσικού αερίου στη Φλώρινα, που αναμένεται να ολοκληρωθεί το 2023, είναι συνολικού προϋπολογισμού 20,9 εκατ. ευρώ (πλέον Φ.Π.Α.) και συγχρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία” (ΕΠΑνΕΚ) του ΕΣΠΑ 2014-2020.

Μέσω του ΕΠΑνΕΚ, έχει εξασφαλιστεί και επιπλέον χρηματοδότηση ύψους 20 εκατ. ευρώ, για την 100% επιχορήγηση του κόστους της εσωτερικής εγκατάστασης 5.000 οικιακών και εμπορικών καταναλωτών, που θα συνδεθούν με το δίκτυο φυσικού αερίου στη Φλώρινα, ενώ σύμφωνα με τη ΔΕΔΑ η υλοποίηση του πρότζεκτ θα κινητοποιήσει συνολικά επενδύσεις άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Το πρότζεκτ αφορά στην κατασκευή συνολικά 102,5 χιλιομέτρων δικτύου διανομής φυσικού αερίου, το οποίο δεν θα περιορίζεται μόνο στον οικιστικό ιστό της Φλώρινας, αλλά θα επεκτείνεται στη βιομηχανική περιοχή και σε χωριά του δήμου.

Παράλληλα με τις εργασίες κατασκευής του δικτύου θα πραγματοποιούνται συνδέσεις καταναλωτών όλων των κατηγοριών (οικιακών, εμπορικών, βιομηχανικών), καθώς και συνδέσεις δημόσιων κτιριακών εγκαταστάσεων, όπως μονάδων υγείας και σχολείων, καλύπτοντας μεγάλο μέρος των ενεργειακών αναγκών της περιοχής.

Την αποψινή εκδήλωση συνδιοργάνωσαν η Δημόσια Επιχείρηση Δικτύων Διανομής Αερίου ΑΕ (ΔΕΔΑ) και ο Δήμος Φλώρινας, ενώ το “παρών” έδωσαν - μεταξύ άλλων - ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, Γιώργος Κασαπίδης, στελέχη της τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού και εκπρόσωποι των παραγωγικών και οικονομικών φορέων της Περιφέρειας.

