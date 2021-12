Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός – Όμικρον: Τα νέα μέτρα που ισχύουν από σήμερα

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Αλλαγές έρχονται από σήμερα στην καθημερινότητά μας, με τα νέα μέτρα για τον κορονοϊό να τίθενται σε ισχύ.

Από σήμερα το πρωί, στις 06:00, τίθενται σε ισχύ τα νέα περιοριστικά μέτρα προκειμένου να ανακοπεί η πορεία της υπερ-μεταδοτικής παραλλαγής «Όμικρον» του SARS-CoV-2. Ειδικότερα, σύμφωνα με την εξειδίκευση των μέτρων που έκανε την Τετάρτη ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης:

Τα καταστήματα εστίασης και διασκέδασης θα λειτουργούν έως τις 12 τα μεσάνυχτα χωρίς μουσική , 6 άτομα ανά τραπέζι, όχι όρθιοι και μετρική απόσταση στα τραπεζοκαθίσματα. Εξαίρεση η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 2:00 τα ξημερώματα, με όλες όμως τις παραπάνω απαγορεύσεις. Μέσα στις απαγορεύσεις είναι και η απαγόρευση διενέργειας εκδήλωσης πάρτι σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, για να αποφευχθεί η μεταφορά τής διασκέδασης σε άλλους χώρους.

, 6 άτομα ανά τραπέζι, όχι όρθιοι και μετρική απόσταση στα τραπεζοκαθίσματα. Εξαίρεση η παραμονή της Πρωτοχρονιάς, οπότε και θα επιτραπεί η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι τις 2:00 τα ξημερώματα, με όλες όμως τις παραπάνω απαγορεύσεις. Μέσα στις απαγορεύσεις είναι και η απαγόρευση διενέργειας εκδήλωσης πάρτι σε δημόσιο ή ιδιωτικό χώρο, για να αποφευχθεί η μεταφορά τής διασκέδασης σε άλλους χώρους. Η χρήση μάσκας υψηλής προστασίας (FFP2/KN95) ή διπλής στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπου υπάρχει συνωστισμός, όπως και από τους εργαζόμενους στην εστίαση, είναι υποχρεωτική.

(FFP2/KN95) ή διπλής στα σούπερ μάρκετ, στα μέσα μαζικής μεταφοράς και όπου υπάρχει συνωστισμός, όπως και από τους εργαζόμενους στην εστίαση, είναι Εφαρμογή τηλεργασίας σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα έως 50% και κυλιόμενο ωράριο, ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε υπηρεσίας.

ανάλογα με τις δυνατότητες κάθε υπηρεσίας. Επισκεπτήριο μόνο με PCR test 48 ωρών σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων και νοσοκομεία, ενώ στα νοσηλευτικά ιδρύματα απαγορεύεται η είσοδος σε ιατρικούς επισκέπτες.

Στα γήπεδα η πληρότητα εμβολιασμένων θεατών θα είναι έως το 10% της χωρητικότητας τους, με πλαφόν θεατών τα 1.000 άτομα. Αν δεν τηρηθούν τα μέτρα οι αγώνες θα γίνουν κεκλεισμένων των θυρών.

Σημειώνεται πως η επιτροπή των εμπειρογνωμόνων συνεδρίασε την Τετάρτη και εισηγήθηκε τα μέτρα περιορισμού να τεθούν σε εφαρμογή από τις 06:00 το πρωί της Πέμπτης 30 Δεκεμβρίου, και όχι από 3 Ιανουαρίου όπως είχε ανακοινωθεί.

Τα μέτρα θα ισχύσουν από σήμερα έως και 16 Ιανουαρίου.

Περαιτέρω, κατά την εξειδίκευση των μέτρων, ο υπουργός Υγείας είπε ότι στο ΕΣΥ κατά βάση νοσηλεύονται ασθενείς με τη μετάλλαξη «Δέλτα» και βρίσκεται σε πίεση, και υπολογίζοντας όλους τους παράγοντες, όπως την υπερ-μετάδοση της «Όμικρον» έχει επέλθει συμφωνία με τον ιδιωτικό τομέα να στηρίξει το σύστημα αν χρειαστεί.

Στην κοινότητα η μετάλλαξη «Όμικρον» είναι κυρίαρχη, σημείωσε ο κ. Πλεύρης και κάλεσε τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να εμβολιαστούν.

Μάλιστα, υπογράμμισε ότι τα εμβόλια καλύπτουν τη μετάλλαξη «Όμικορν» και η εμβολιαστική κάλυψη του πληθυσμού το τελευταίο διάστημα έχει ανέβει κατά 10 μονάδες. Το ποσοστό άνω των 60 ετών που έχουν κάνει την αναμνηστική δόση ή έχουν κλείσει ραντεβού υπερβαίνει το 90%.

Ο υπουργός επισήμανε ότι αυτή τη στιγμή πλήττονται κυρίως οι νεότερες γενιές, 18-30 ετών που κατά βάση νοσούν ασυμπτωματικά.

Συνέστησε ότι όποιος έχει το παραμικρό σύμπτωμα ή έχει εκτεθεί σε χώρους με μεγάλο συγχρωτισμό, θα πρέπει να συμπεριφέρεται ως φορέας. Στα οικογενειακά τραπέζια θα πρέπει να γίνονται τεστ.

Ακόμη ανέφερε ότι η κυβέρνηση θα επανεκτιμήσει όλο το πλαίσιο και ως προς την υποχρεωτικότητα των εμβολιασμών και για τον χρόνο που θα ισχύουν τα πιστοποιητικά.

Καταληκτικά, ο υπουργός σημείωσε ότι τα δεδομένα μας κάνουν να αισιοδοξούμε για την πορεία της πανδημίας, αλλά δεν μας οδηγούν σε κανέναν εφησυχασμό.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 150 σημεία

Καιρός: ισχυρές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι