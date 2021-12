Αθλητικά

Premier League – Μάντσεστερ Σίτι: Οι “Πολίτες” προελαύνουν για το back to back

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Τσέλσι έχασε μέσα από τα χέρια της την νίκη απέναντι στη Μπράιτον, αλλά ανέβηκε στη 2η θέση της βαθμολογίας.

Την ώρα που οι βασικοί της αντίπαλοι στην κούρσα του τίτλου (Τσέλσι και Λίβερπουλ) «πέταξαν» βαθμούς χθες και σήμερα, η Μάντσεστερ Σίτι έκανε το καθήκον της επί της Μπρέντφορντ και με το «φτωχό» 1-0 για τα δεδομένα της, φαίνεται ν΄ απλοποιεί τα πράγματα από πολύ νωρίς.

Το 2021 κλείνει ημερολογιακά με 113 γκολ για τους «πολίτες», επίδοση με την οποία δεν κατάφεραν να ισοφαρίσουν ή, να ξεπεράσουν το απόλυτο ρεκόρ της Τότεναμ (114 τέρματα) στη μεγάλη κατηγορία που κρατά από το 1960. Ωστόσο, η 10η σερί νίκη τους φέρνει στο +8 από την Τσέλσι και στο +9 από την Λίβερπουλ μετά από 20 αγώνες (οι «κόκκινοι» έχουν ένα ματς λιγότερο).

Το γκολ που χάρισε το «τρίποντο» στην ομάδα του Πεπ Γκουαρδιόλα πέτυχε στο 16ο λεπτό ο Φιλ Φόντεν.

Μετά το 0-0 με την Γουλβς στις 19/12, η Τσέλσι δεν έκλεισε με τον ιδανικότερο τρόπο το 2021, καθώς αν και κρατούσε στα χέρια της για 91 λεπτά την δεύτερη σερί νίκη της (προηγήθηκε το 3-1 στο Βίλα Παρκ επί της Αστον Βίλα), τελικά ο Γουέλμπεκ διαμόρφωσε το 1-1, χαρίζοντας στην Μπράιτον ένα σημαντικό βαθμό στο «Στάμφορντ Μπριτζ».

Οι Λονδρέζοι παρά τη «γκέλα» τους, σε συνδυασμό με την χθεσινοβραδινή (28/12) ήττα της Λίβερπουλ από την Λέστερ (1-0), ανέβηκαν στην 2η θέση της βαθμολογίας της Premier League (με ματς περισσότερο από τους «κόκκινους»), ωστόσο, το αποτέλεσμα αυτό σαφώς και δεν τους αφήνει ικανοποιημένους.

Το γκολ με το οποίο άνοιξε το σκορ το συγκρότημα του Τόμας Τούχελ πέτυχε ο Ρομέλου Λουκάκου, ο οποίος σκόραρε για δεύτερη συνεχόμενη αγωνιστική, μιας και είχε βρει δίχτυα και στο ματς με τους «χωριάτες».

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Σεισμός στο Αρκαλοχώρι

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Πέμπτη σε 150 σημεία

Καιρός: ισχυρές βροχές και πτώση θερμοκρασίας την Πέμπτη