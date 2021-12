Κόσμος

Βιρτζίνια: Δολοφόνος γυναικών με καρότσι σούπερ μάρκετ (βίντεο)

Φρίκη από τις δολοφονίες γυναικών που έχουν προκαλέσει και πανικό, θέτοντας τις Αρχές σε συναγερμό.

Τρόμο έχουν σκορπίσει στη Βιρτζίνια των ΗΠΑ οι δολοφονίες τεσσάρων γυναικών το τελευταίο διάστημα, οι οποίες αποδίδονται σε κατά συρροή δολοφόνο, στον οποίον η αστυνομία έδωσε το προσωνύμιο «ο δολοφόνος του καροτσιού σούπερ μάρκετ» ("shopping cart killer").

Η τελευταία γυναίκα που βρέθηκε δολοφονημένη δεν έχει ακόμα ταυτοποιηθεί, όμως σε δηλώσεις που έκανε η μητέρα της στα Μέσα, εξέφρασε τη βεβαιότητα πως πρόκειται για την κόρη της, καθώς αναγνώρισε το τατουάζ της.

Σύμφωνα με την αστυνομία, ο ύποπτος γνώριζε τα θύματά του μέσω εφαρμογής για ραντεβού, τις συναντούσε, τις σκότωνε και χρησιμοποιούσε καρότσι του σούπερ μάρκετ για να μεταφέρει τα πτώματά τους.

Ένας 35χρονος, ο Άντονι Ρόμπινσον έχει προσαχθεί και κρατείται, ενώ οι Αρχές κάνουν έρευνες για τυχόν επιπλέον θύματα.

Η μητέρα της γυναίκας που μίλησε, είπε πως η κόρη της εξαφανίστηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο, αφού μπήκε σε λεωφορείο στην Ουάσινγκτον. Ήταν πέντε μηνών έγκυος.

Περιέγραψε πως όλους αυτούς τους μήνες καλούσε σε όλα τα νοσοκομεία, ενώ τσέκαρε τα πτώματα στα νεκροτομεία, αναζητώντας την κόρη της, η οποία αφήνει πίσω επίσης έναν γιο 7 ετών και αυτιστικό.

Η γιαγιά του προσπαθεί να του εξηγήσει πως η μητέρα του δεν θα επιστρέψει, όμως δυσκολεύεται.

Οι τέσσερις γυναίκες βρέθηκαν νεκρές στην κομητεία Fairfax δύο στις 23 Νοεμβρίου και δύο στις 7 Δεκεμβρίου και τα στοιχεία τους δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη.

