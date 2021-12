Υγεία - Περιβάλλον

Μετάλλαξη Όμικρον – Δημόπουλος: Τα rapid test είναι λιγότερο ευαίσθητα στον εντοπισμό της

Ο Χ. Γώγος είπε ότι θα πρέπει να ξαναδούμε το θέμα του πρωτοκόλλου λειτουργίας των σχολείων καθώς τα δεδομένα έχουν αλλάξει.

Ο πρύτανης του ΕΚΠΑ, Αθανάσιος Δημόπουλος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», είπε ότι τα δεδομένα από το Ηνωμένο Βασίλειο για την παραλλαγή Όμικρον, δείχνουν ότι ο χρόνος νοσηλείας για όσους ασθενούν είναι μικρότερος από αυτόν που χρειαζόταν για την παραλλαγή Δέλτα.

Σημαντικό είναι επίσης το γεγονός ότι φαίνεται πως όταν κάποιος ασθενήσει από την Όμικρον είναι προστατευμένος και έναντι της Δέλτα, αλλά ένα στοιχείο που δημιουργεί έντονο προβληματισμό είναι πόσοι από τους υγειονομικούς θα προσβληθούν και δεν θα μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους.

Ο κ. Δημόπουλος είπε επίσης ότι τα rapid test δείχνουν να μην είναι τόσο ευαίσθητα στον εντοπισμό της παραλλαγής Όμικρον και γι’ αυτό αν έχουμε κάποια συμπτώματα θα πρέπει να συμπεριφερόμαστε σαν να είμαστε εκτεθειμένοι στον ιό.

Στην ίδια εκπομπή μίλησε και ο Παθολόγος, Λοιμωξιολόγος, Χαράλαμπος Γώγος, ό οποίος παρατήρησε πως ακόμα βρισκόμαστε στη φάση συλλογής δεδομένων για την παραλλαγή Όμικρον. Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι η διασπορά της είναι ταχύτατη κι ότι η Τρίτη δόση του εμβολίου μας βοηθάει πολύ να αποφύγουμε τη βαριά νόσηση, αλλά είναι δεδομένο ότι θα αρρωστήσουν και οι πλήρως εμβολιασμένοι.

Ερωτηθείς για τον αριθμό των κρουσμάτων, είπε ότι είναι ιλιγγιώδη και δεν μπορεί να αποκλείσει την πιθανότητα να φτάσουν ακόμη και τις 100.000 τη μέρα, αλλά το θετικό είναι ότι δεν επιβαρύνουν το ΕΣΥ ανάλογα με τον αριθμό τους.

Προέβλεψε δε πως τόσο η κλιμάκωση όσο και η αποκλιμάκωση αυτού του κύματος της πανδημίας θα είναι σύντομες και θα διαρκέσουν 1-2 μήνες.

Τέλος και μεταξύ άλλων, ο κ. Γώγος είπε ότι η πανδημία είναι δυναμική και καθώς τα δεδομένα αλλάζουν θα πρέπει να επανεκτιμηθούν κάποια πράγματα όπως το πρωτόκολλο λειτουργία των σχολείων.





