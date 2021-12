Κοινωνία

Θεσσαλονίκη – κατηγορούμενη “μαϊμού” αναισθησιολόγος στον ΑΝΤ1: αρνούμαι τα πάντα

Νομικά θα κινηθεί η 47χρονη που κατηγορείται ότι χρηματίστηκε παριστάνοντας την αναισθησιολόγο, ενώ έχει ψιλικατζίδικο.

«Αρνούμαι τα πάντα, δεν έχω καμία μα καμία θέση σε αυτήν την υπόθεση», δήλωσε στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» η 47χρονη από τη Θεσσαλονίκη, η οποία κατηγορείται ότι πήρε χρήματα από ζευγάρι παριστάνοντας την αναισθησιολόγο, ενώ έχει ψιλικατζίδικο.

«Δεν πήρα χρήματα, με προσβάλλετε με αυτό που λέτε», είπε, ενώ ερωτηθείσα σχετικά με το αν τους ήξερε, απάντησε κατηγορηματικά όχι.

«Δεν τους ήξερα, όχι, όχι», είπε, υποστηρίζοντας ότι, «είχαμε γνωστούς για ασθενείς στα νοσοκομεία και λόγω του ότι κάποια στιγμή εργάστηκα εκεί, ), μου ζήτησαν αν μπορούσα κάπως να βοηθήσω».

«Δεν θα μπορούσα μέσα σε κάποιες ώρες, να ζητήσω χρήματα», συμπλήρωσε και επανάλαβε πως οι κατηγορίες που της προσάπτονται «είναι προσβολή» και υποσχέθηκε πως «βεβαίως θα κινηθώ νομικά».

