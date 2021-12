Υγεία - Περιβάλλον

Πλεύρης: άκυρο το πιστοποιητικό εμβολιασμού χωρίς τρίτη δόση μέσα στο 7μηνο

Επέκταση της υποχρεωτικότητας του εμβολίου στους άνω των 50 και απαγόρευση πρόσβασης σε ανεμβολίαστους και σε εξωτερικούς χώρους, προανήγγειλε ο Υπουργός Υγείας.

Ανακοινώσεις μετά την Πρωτοχρονιά για τα πιστοποιητικά εμβολιασμών προανήγγειλε ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης.

Όπως είπε, έχει σχεδόν αποφασιστεί, η ισχύς του πιστοποιητικού εμβολιασμού να είναι επτά μήνες και όσοι δεν έχουν κάνει αναμνηστική δόση θα θεωρούνται ανεμβολίαστοι.

Παράλληλα άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας για τους άνω των 50 ετών. «Δεν είμαστε δογματικοί στην υποχρεωτικότητα αλλά εξετάζουμε να επεκταθεί με ηλικιακά κριτήρια».

Για τους ανεμβολίαστους άφησε επίσης ανοιχτό το ενδεχόμενο να μην έχουν πρόσβαση στο ούτε στους εξωτερικούς χώρους και τόνισε ότι αυτό το έχουν ζητήσει ήδη οι ειδικοί.

Ο υπουργός Υγείας ανέφερε ακόμα η μεταδοτικότητα της Όμικρον είναι πολύ μεγάλη και κινείται στις μικρές ηλικίες. Μόλις το 6% των κρουσμάτων αφορά τους άνω των 60 ετών. «Στοίχημα είναι να μην μεταφερθεί από τις μικρές ηλικίες σε γονείς και παππούδες».

Πρόσθεσε ότι περιμένουμε γρήγορα μεγάλη άνοδο της Όμικρον και γρήγορα. Σύμφωνα με τον κ. Πλεύρη, Αττική και Κρήτη πλήττονται περισσότερο.

Για τα σχολεία, είπε ότι θα ανοίξουν και εάν χρειαστούν παρεμβάσεις στα πρωτοκόλλα θα γίνει βάσει των εισηγήσεων των ειδικών.

Αναφερόμενος στα νέα μέτρα, επισήμανε ότι θα ισχύσουν μέχρι τις 15 Ιανουαρίου. «Δεν μιλάμε για παρατεταμένα μέτρα, αν χρειαστεί οποιαδήποτε παρέμβαση θα γίνει. Εκτίμησε ωστόσο ότι δεν θα χρειαστεί ιδιαίτερη παράταση καθώς ο κύκλος της όμικρον πιθανόν θα είναι σύντομος».





Πηγή: skai.gr

