“Το Πρωινό”: ο τράπερ με τα όπλα σε νέο βίντεο - ντοκουμέντο

Αποκλειστικό βίντεο προβλήθηκε στην εκπομπή “Το Πρωινό”, μαζί με όσα υποστήριξε στην απολογία του.

Νέο βίντεο – ντοκουμέντο με τον τράπερ που συνελήφθη, καθώς εμφανιζόταν σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media, κρατώντας όπλα μέσα σε κλαμπ, στο Γκάζι, προβλήθηκε από την εκπομπή «Το Πρωινό».

Στο βίντεο έχει απαθανατιστεί ο τράπερ, να κρατάει δύο όπλα και να τα επιδεικνύει.

Σχετικά με όσα υποστήριξε στην απολογία του ο τράπερ, που συνελήφθη, του ασκήθηκε δίωξη και αφέθηκε ελεύθερος μέχρι να γίνει η δίκη του, στην εκπομπή «Το Πρωινό» μεταδόθηκε απόσπασμα στο οποίο ο κατηγορούμενος υποστηρίζει πως είχε πάει για διασκέδαση στο εν λόγω κλαμπ, όπου τον πλησίασαν νεαροί για να φωτογραφηθούν μαζί του. Τότε είδε ότι υπήρχαν όπλα στον χώρο, στο πλαίσιο του γυρίσματος ενός βίντεο κλιπ που γινόταν στον χώρο και ζήτησε τα όπλα, για να «πουλήσει» καλύτερα, όπως υποστήριξε, την ζώνη που φορούσε, αξίας 6.000 ευρώ.





