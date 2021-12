Παναγιωτόπουλος - “Το Πρωινό”: η 30χρονη καταγγέλλουσα μιλά για όλα (βίντεο)

Κοινωνία

Τι λέει αποκλειστικά στην εκπομπή “Το Πρωινό” η πρώτη γυναίκα που στράφηκε νομικά κατά του παρουσιαστή, για την ανάρτηση, εν αγνοία της, ροζ βίντεο στο διαδίκτυο.

Αποκλειστικά στην εκπομπή «Το Πρωινό» και στην δημοσιογράφο Πολυξένη Καραμίχα μίλησε η 30χρονη σήμερα γυναίκα, η οποία ήταν η πρώτη που κινήθηκε νομικά κατά του Στάθη Παναγιωτόπουλου για την εν αγνοία της, ανάρτηση βίντεο και φωτογραφιών με ερωτικές στιγμές τους, στο διαδίκτυο.

Αναλυτικά, όσα είπε η καταγγέλλουσα στην εκπομπή «Το Πρωινό»:

"Ειμαι ικανοποιημένη με την τροπή που πήρε η υπόθεση και μετανιώνω που δεν έγινε όλο αυτό νωρίτερα απλά ο φόβος για το διασυρμό με έκανε να κάνω πίσω . Δυστυχώς υπάρχουν τώρα άνθρωποι που ψάχνουν το βίντεο και σάιτ που ανταλλάζουν πληροφορίες και link από τα βίντεο μου που υπάρχουν ακόμα ύστερα από αναδημοσιεύσεις . Όποτε για αυτό το λόγο αυτή η πράξη συσχετίζεται με μια μόνιμη ηθική βλάβη καθώς αυτό που έκανε αυτός ο άνθρωπος θα είναι κάτι που θα βρίσκω μπροστά μου όλη μου την ζωή. Από το 2019 πρέπει να μπαίνω συνέχεια σε σάιτ και να ψάχνω τον εαυτό μου και να προσπαθώ να τα κατεβάζω . Μιλάμε για χιλιάδες ανθρώπους που είδαν τα βίντεο μου και ο αριθμός αυτών που μπορεί να το έχουν κατεβάσει είναι άγνωστος. Όποτε είμαι ικανοποιημένη αλλά με λυπεί το γεγονός ότι η δική μου υπόθεση θα δικαστεί σαν πλημμέλημα ενώ οι υπόλοιπες υποθέσεις σαν κακούργημα.

Η γυναίκα του τον στηρίζει δημοσίως. Πως αισθάνεσαι βλέποντας ότι συ επιζεί κανονικά τη ζωή του;

Θεωρω ο καθένας ειναι υπεύθυνος για τις επιλογες του. Είναι μια γυναίκα γύρω στα 35, είχε ενημερωθεί πλήρως σχετικά με τις πράξεις του ανθρώπου που ήθελε να παντρευτεί και γνώριζε μόνο 15 ημέρες και παρόλα αυτά επέλεξε να τον παντρευτεί και μείνει δίπλα του σε όλα αυτά . Ο κάθε άνθρωπος έχει τις δικές του ηθικές αξίες . Σαν γυναίκα πάντως με προσβάλει αυτή η στάση.

Εσύ σε τι ψυχολογική κατάσταση είσαι;

Έχω διαταραχές ύπνου και κρίσεις πανικού πολύ συχνά. Αισθάνομαι πολύ προδομένη από έναν άνθρωπο που αγάπησα και εμπιστεύτηκα όχι μόνο γιατί μου έκανε τόσο κακό αλλά και γιατί μετά την μήνυση με προσέγγισε και εκμεταλλεύτηκε τα αισθήματα μου και την άσχημη ψυχολογική κατάσταση που βρισκόμουν εκβιάζοντας με συναισθηματικά για να αποσύρω την μήνυση . Είναι ένας άνθρωπος αμετανόητος και αγνώμων καθώς δεν εκτίμησε ούτε την τελευταία στιγμή την αγάπη μου και την θέληση μου να τον συγχωρήσω και με εξαπάτησε ξανά. Και όπως αποδεικνύεται δεν μετάνιωσε ποτέ καθώς μέχρι και προσφατα συνέχιζε να ανεβάζει υλικό και να εκθέτει δημόσια γυναίκες.

Ακουσαμε.απο τον δικηγόρο του ότι ήταν σε μια δύσκολη περίοδο της ζωής του . Είναι μια "δικαιολογια" που εσένα σε καλύπτει;

Μιλάμε για βίντεο και φωτογραφιες από το 2012 μέχρι και το 2019 που έμαθε οτι υπάρχει κατηγορία εις βάρος του. Αλλά ακόμα και τότε δεν έσβησε αμέσως βίντεο και φωτογραφίες και ενώ μου έλεγε ότι μετάνιωσε και έχει αλλάξει , υπήρχε υλικό , ανάμεσα του και δικό μου μέχρι το τέλος του 2020 που σβήστηκε αφού τον παρακάλεσα εγώ . Αλλα όπως αποδεικνύεται δεν μετάνιωσε ποτέ καθώς μέχρι και προσφατα συνέχιζε να ανεβάζει υλικό και να εκθέτει δημόσια γυναίκες σε άλλες σελίδες".

