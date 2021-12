Πολιτική

Τουρκία: Απειλές κατά Ελλάδας, ΕΕ και Frontex

Ρεσιτάλ αμετροέπειας από τον Τούρκο ΥΠΕΣ, την ώρα που ο εκπρόσωπος του Ερντογάν κατηγορεί την Ελλάδα ότι οδηγεί εσκεμμένα τους πρόσφυγες στο θάνατο.

Απειλές κατά της Ευρώπης εξαπέλυσε η τουρκική κυβέρνηση μέσω του υπουργού Εσωτερικών της χώρας, Σουλεϊμαν Σοϊλού, o οποίος ουσιαστικά υποστήριξε ότι η Frontex λειτουργεί με τον χειρότερο τρόπο και ότι οι υπάλληλοι της πρέπει να φορούν μαύρα περιβραχιόνια.

«Η Frontex εκπροσωπεί τη μαύρη νοοτροπία της Ευρώπης» δήλωσε χαρακτηριστικά και κάλεσε τους Ευρωπαίους να λογοδοτήσουν.

«Πρέπει να δώσουμε ένα καλό μάθημα σε Ελλάδα, Ευρώπη και Frontex για την προπαγάνδας τους», συμπλήρωσε.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του skai, παρά το γεγονός ότι Τουρκία και ΕΕ πρέπει να συνεργαστούν για την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού, ο Τούρκος ΥΠΕΣ, ζητάει να να καταργηθεί η Frontex, κάνοντας λόγο για βρώμικο οργανισμό και μαύρη ιστορία.

Την ίδια ώρα ο εκπρόσωπος του κυβερνώντος κόμματος Ομέρ Τσελικ κατηγόρησε την Ελλάδα για τυραννική συμπεριφορά προς τους πρόσφυγες.

Κατηγορεί παράλληλα τον Έλληνα πρωθυπουργό για μαύρη προπαγάνδα και ότι η χώρα μας οδηγεί εσκεμμένα τους πρόσφυγες στο θάνατο.

